Stiri pe aceeasi tema

- Brexit-ul fara acord a devenit brusc o chestiune serioasa. Nu mai este acum un exercițiu de emfaza și de încordare a mușchilor. Boris Johnson e pe cale sa impuna o masiva sancțiune economica propriei sale țari. El se joaca cu focul: este o nazbâtie politica ce a luat o întorsatura…

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European l-au avertizat, miercuri, pe noul premier Boris Johnson asupra efectelor economice foarte grave asupra Marii Britanii daca se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit. Boris Johnson, noul lider al Partidului Conservator…

- A fost nevoie ca Boris Johnson sa "amenințe" ca va fi prim-ministru pentru ca liderul laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, sa abandoneze ambiguitatea cu privire la Brexit: el nu a spus niciodata "negru pe alb" daca se pronunta sau nu pentru ramânerea Regatului Unit în…

- Or, "pentru a suspenda parlamentul, premierul trebuie sa mearga la Majestatea sa Regina si sa-i ceara permisiunea, iar daca prim-ministrul cere aceasta permisiune, este aproape de neconceput sa nu-i fie acordata", a estimat John Major.Astfel, regina "ar ajunge in centrul unei controverse…

- Ministrul britanic de interne Sajid Javid isi va anunta oficial saptamana viitoare sprijinul pentru Boris Johnson in cursa pentru sefia Partidului Conservator si functia de prim-ministru, relateaza Sunday Times, potrivit Reuters. Johnson este favorit in aceasta cursa, in care mai este angrenat ministrul…

- Boris Johnson va propune Uniunii Europene un acord privind comertul liber post-Brexit și ieșirea Mari Britanii din UE pe 31 octombrie fara un acord daca acesta va fi respins. "Ceea ce a spus Boris a fost clar: Nu vom negocia din nou", a declarat Iain Duncan Smith, șeful de campanie a lui Boris Johnson.…

- Viitorul prim-ministru al Marii Britanii trebuie sa fie o persoana „de încredere”, pentru a evita declanșarea de alegeri generale și a opririi procesului de Brexit, a declarat Jeremy Hunt, candidat pentru funcția de premier al Marii Britanii, citat de BBC. Jeremy Hunt, care ocupa…

- ”Vom prezenta proiectul legii cu privire la iesirea (din UE) in cursul saptamanii (care incepe la) 3 iunie”, a anuntat Guvernul luni seara intr-un comunicat, apreciind ca negocierile cu Partidul Laburist au fost ”utile si constructive”.Negocierile urmeaza sa continue miercuri, la nivel…