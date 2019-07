Se construiește mai mult, dar se vinde mai puțin Potrivit Institutului Național de Statistica, in Romania se inregistreaza o creștere semnificativa a construcțiilor și o scadere drastica a numarului de tranzacții imobiliare. „Volumul total al lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut cu 23,1%. Pe elemente de structura au avut loc cresteri la constructiile noi (+30,9%) si la lucrarile de intretinere si reparatii curente (+9,6%). Lucrarile de reparatii capitale au scazut cu 1,6%. Pe obiecte de constructii, ca serie bruta, au avut loc cresteri ale volumului de lucrari de construcții astfel: cladirile nerezidentiale cu 39,9%, cladirile… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

