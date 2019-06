Scuze găsite de români ca să NU muncească: „Dau prioritate la tineret” La Motru, in Gorj, cei 61 de localnici dependenti de ajutorul social au fost chemati de autoritati si li s-au prezentat ofertele de angajare ale patronilor din zona. Putini au fost interesati. Multi au venit cu pretexte ca sa refuze locurile de munca. - Anul viitor, depun dosar de pensie. Sunt bolnav. Am restrictii de anumite eforturi. - Sunt de acord, dar la varsta mea, dau prioritate la tineret. - Sunt bolnav. De-aia am venit aici, sa am si eu o adeverinta si chiar traiesc din ajutorul asta pe care mi-l dati dumneavoastra. - Am 60 de ani. Daca ma angajeaza cineva, eu ma duc. Domnul din imaginile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

