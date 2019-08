Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta si-a manifestat increderea ca Viorica Dancila este compatibila cu acest portret. „Judetul Mures o sustine pe Viorica Dancila pentru prezidentiale. Daca tot a creat Traian Basescu raul si ura in Romania ca va conduce o blonda, aceasta blonda frumoasa si doamna sa fie a noastra", a subliniat un…

- 51 de spitale din 29 de județe nu fac deloc intreruperi de sarcina la cerere, arata raportul "Refuzul la efectuarea avortului la cerere in Romania", realizat de Centrul FILIA, organizație care militeaza pentru egalitatea de gen, &ic

- Patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, anunța ca Diego Fabbrini ar fi fost deturnat din drumul spre Dinamo și ca va merge in Bulgaria, la Levski Sofia. Impresarul Florin Manea confirma faptul ca mijlocașul are o oferta din țara vecina, insa nu e Levski, ci de la ȚSKA. „Nu pleaca in Romania, așa…

- La doar 24 de ani, Simone Tempestini are doua titluri de campion mondial și trei titluri de campion national absolut. Deși este italian, sporticul a decis sa concureze pentru Romania acum șase ani, iar de atunci face tot ce este posibil sa poarte cu mandrie tricolorul pe mașina sa.

- Tragedie uriașa in noaptea de miercuri spre joi, la Iasi. Un tanar de 22 de ani a murit pe loc in urma unui accident cumplit. Narcis Grosu a pierdut controlul volanului in comuna ieșeana Scanteia, s-a rasturnat si a parasit partea carosabila. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo „Politistii…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 580 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 104 locuri de munca: 20 manipulant marfuri pe raft, 10 casier, 10 dulgher, 10 lucrator in constructii, 10 montator structuri pentru constructii, 10 vanzator,…

- Cosmin Ghita (foto), cel mai tanar sef de companie de stat din Romania, a castigat anul trecut 34.200 lei/luna brut (7.300 euro) la conducerea Nuclearelectrica (SNN). Cifra se inscrie in media obisnuita a salariilor de CEO la stat, insa este...

- O tragedie dintr-o familie de romani a cutremurat Italia in aceste zile, dupa ce un tanar de 29 de ani si-a ucis mama cu sange rece dupa o cearta in familie. Incredibil ce a facut barbatul dupa savarsirea crimei. In dupa-aniaza zilei de miercuri, 8 mai, un barbat roman in varsta de 29 de ani și-a ucis…