Școli închise. Deputat ALDE, soluție pentru părinți: Liber de la serviciu Deputatul ALDE vrea, astfel, sa propuna o soluție pentru parinții care nu au cu cine sa-și lase copii, cand sunt inchise școlile din cauza unor calamitați naturale sau alte situații extreme. ȘCOLI INCHISE din cauza NINSORILOR abundente, luni și marți ȘCOLI INCHISE din cauza NINSORILOR abundente, luni și marți Concret, vicepreședintele ALDE intenționeaza sa depuna un proiect de lege prin care, atunci cand se inchid școlile și gradinițele, unul dintre parinți sa aiba dreptul de a sta acasa cu copilul, daca acesta este mai mic de 10 ani sau daca este incadrat in categoriila celor cu nevoi speciale. De asemenea, in situația familiilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Cursurile scolare vor fi suspendate si marti in unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Timis, ca urmare a vremii nefavorabile, informeaza Ministerul Educatiei Nationale. De asemenea, marti, ...

- Cursurile scolilor din judetele Arad, Gorj, Mehedinti si Timis vor fi suspendate, luni, din cauza vremii nefavorabile, anunta Ministerul Educatiei. Masura a fost luata de comitetele pentru situatii de urgenta si va fi valabila si marti in judetul Timis, in 39 de scoli din judetul Arad si o unitate…

- Cursurile scolilor din judetele Arad, Gorj, Mehedinti si Timis vor fi suspendate, luni, din cauza vremii nefavorabile, anunta Ministerul Educatiei. Masura a fost luata de comitetele pentru situatii de urgenta si va fi valabila si marti in judetul Timis, in 39 de scoli din judetul Arad si o unitate de…

- Cursurile scolare vor fi suspendate integral, luni, in judetele Arad, Gorj, Mehedinti si Timis, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza Ministerul Educatiei Nationale. "Autoritatile din...

- E OFICIAL! Se INCHID școlile in zilele de 17 și 18 decembrie in mai multe județe. Vezi unde cursurile vor fi suspendate Informare privind unitațile de invațamant in care cursurile vor fi suspendate in zilele de 17 și 18 decembrie 2018 Autoritațile din județele Arad, Gorj, Mehedinți și Timiș au decis,…

- Dupa codul portocaliu de ninsori, Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean din Timis au solicitat prefectului inchiderea scolilor. Aceasta a fost de acord, a primit aprobarea, iar elevii sunt acum in culmea fericirii. Scolile din Timis vor fi inchise luni si marti.

- Circulația se desfașoara normal pe toate drumurile naționale din județul Suceava, fara probleme deosebite cauzate de starea carosabilului sau a vremii. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, carosabilul este umed in toata regiunea Moldovei, ca urmare a ninsorilor slabe inregistrate,…

