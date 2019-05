Stiri pe aceeasi tema

- Desi campionatul 2018-19 e inca in desfasurare, la fel ca alte cluburi de handbal, SCM Politehnica stie deja cam pe ce jucatori se va baza in editia urmatoare a Ligii Zimbrilor. Formatia alb-violeta are deocamdata trei intariri sigure iar Pero Milosevic insista si pentru un pivot de calitate, in conditiile…

- CSM-ul a vrut sa razbune esecul umilitor din sezonul regulat suferit la Timisoara si prin care au pierdut puncte importante in lupta pentru accesul in finala campionatului. Bucurestenii s-au impus acum in fata lui SCM Poli cu 25-22 dupa un meci pe care l-au controlat apeland des la agresivitate. Prima…

- Derby-ul timisorean nu a oferit foarte mult spectacol. Cu toate acestea cei care au ales calea „Marelui oval” au vazut trei bare si un gol marcat dupa un final destul de palpitant. ASU Politehnica s-a impus la limita, scor 1-0, cu Ripensia in „deplasare”, in urma unui penalty transformat de Alin Ignea in…

- Succes vital pentru handbalistii alb-violeti in grupa din play-off. SCM Politehnica a invins-o pe teren propriu pe Dunarea Calarasi, scor 31-26, dupa ce elevii lui Pero Milosevic au avut batai de cap cu oaspetii doar in primele minute ale intalnirii. SCM Poli avea nevoie neaparat de un succes cu Dunarea…

- SCM Politehnica a pierdut la cinci goluri diferenta primul joc din play-off-ul Ligii Zimbrilor. Gazda Dobrogea Sud Constanta s-a impus cu 28-23 dupa un joc pe care l-a dominat in mare parte. In prima parte timsorenii au condus cu 5-3 si 6-4, dar constantenii si-au adjudecat si prima jumatate a partidei,…

- ASU Politehnica are parte duminica de un meci extrem de dificil pe „Marele oval”. „Baietii in ghete” sunt vizitati de Petrolul Ploiesti, una dintre candidatele la promovare si totodata una dintre putinele formatii ale B-ului cu galerie in deplasare. Timisorenii se asteapta la un meci care pe care, desi…

- SCM Poli Timisoara a incheiat cu succes poate cea mai aglomerata perioada a sezonului. Dupa triumful din Cupa, banatenii au legat victoriile in Liga Zimbrilor, acolo unde a venit randul Bacaului sa plece invinsa din Sala „Constantin Jude”. „Sprintul” alb-violetilor s-a incheiat cu scorul de 30-24 intr-un…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustine astazi meciul din etapa a 21 a a Ligii Nationale, intalnind in deplasare, de la ora 18.00, CSM Fagaras. Formatia de pe litoral ocupa primul loc in clasament, cu 48 de puncte, iar adversara sa e pe 11, cu 17 puncte, astfel ca oaspetii au prilejul…