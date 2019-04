Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp este cea mai populara aplicatie de chat cross-platform de pe mapamond, iar entuziasmul pentru ea este generat si de actualizari precum cea anuntata astazi, scrie site-ul de tehnologie playtech. Se pare ca nu trece o saptamana pana cand vorbim din nou de un update pentru WhatsApp.…

- In cadrul proiectului „Arta de a conduce” desfașurat de Prefectura Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul Județean al Elevilor Maramureș și Asociația Elevilor Maramureș, in data de 2 aprilie 2019, cu ocazia „Zilei Prefectului”, Denis Lazar, elev al Colegiului…

- Voucherele de vacanta au resuscitat turismul romanesc, asa ca hotelierii cer bani mai multi de la Guvern pentru tichete. Astfel, peste un milion de bugetari si-ar putea rezerva concedii mai scumpe sau mai lungi, anul acesta. In plus, voucherele ar putea fi acordate electronic, sub forma unui card,…

- Cele 13 Organizații ale Utilizatorilor de Apa pentru Irigații din județ iși vor putea depune proiectele pentru a accesa fonduri europene in intervalul 28 ianuarie-31 august 2019, ora 16,00. Cererile pentru submasura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, intentioneaza sa unifice infrastructurile de mesagerie ale serviciilor WhatsApp, Instagram si Facebook Messenger si sa incorporeze criptarea integrala a acestor aplicatii, a relatat publicatia New York Times, transmite Reuters.Citește și: PSD,…

- Toți posesorii de telefoane care utilizeaza aplicația WhatsApp vor fi afectați de o modificare de ultima ora. Potrivit companiei care detine WhatsApp vor fi afectați aproximativ 1,5 miliarde de utilizatori in acest moment. WhatsApp, unul dintre serviciile de mesagerie ale platformei de socializare…

- Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp, detinut de Facebook Inc, limiteaza la cinci numarul de utilizatori carora le poate fi distribuit un mesaj, în încercarea sa de a lupta cu ''dezinformarea si cu zvonurile'', au anuntat luni reprezentanti ai companiei.

- Academia Romana lanseaza de Ziua Culturii Nationale, marti, 15 ianuarie 2019, la Ateneul Roman, aplicatia digitala "Mihai Eminescu, intreaga opera". Opera eminesciana va fi disponibila, in regim gratuit si intr-un format compatibil cu telefoanele inteligente, in magazinele App Store si Google Play.…