Scenariu negru pentru Europa: Macron vorbește despre IEȘIREA Franței din Uniunea Europeană! Președintele francez a precizat ca “exista intotdeauna un risc” in legatura cu consultarile populare ca referendumul organizat de Marea Britanie in 2016, atunci cand cetațenii trebuie sa raspunda doar cu “Da” sau “Nu” in contexte foarte complicate. Intrebat daca un referendum de ieșire sau de ramanere in UE organizat in Franța ar fi avut același rezultat ca in Marea Britanie, Macron a raspuns: “Da, probabil. Probabil, intr-un context similar. Dar situați noastra a fost foarte diferita, de aceea nu vreau sa fac niciun fel de speculație.” Macron, care este un fervent susținator al integrarii europene,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

