Loteria Romana continua traditia lozului in plic. Jucatorii pot achizitiona lozul fabricat in Romania

"LOZ FABRICAT IN ROMANIA" este noul produs cu care LOTERIA ROMANA continua traditia lozului in plic. Potrivit unui comunicat transmis de Loteria Romana, jucatorii care sunt increzatori in sansa lor… [citeste mai departe]