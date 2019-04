Stiri pe aceeasi tema

- Primul trailer al filmului politist ”Once Upon a Time in Hollywood”, in regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt si Leonardo DiCaprio in rolurile principale, a fost dat publicitatii, informeaza miercuri Press Association. Filmul vorbeste despre crimele savarsite de adeptii cultului Familia Manson la…

- Primul trailer al filmului politist ''Once Upon a Time in Hollywood'', in regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt si Leonardo DiCaprio in rolurile principale, a fost dat publicitatii, informeaza miercuri Press Association. Filmul vorbeste despre crimele savarsite de adeptii…

- Orașul olandez Utrecht a fost luni scena unui incident armat, despre care poliția spune ca ar putea avea motivație terorista. Un barbat de origine turca a deschis focul asupra pasagerilor unui tramvai. Trei au murit și 5 au fost raniți.

- Trei adolescenti au murit duminica noaptea intr-o busculada produsa langa o discoteca din Cookstown, in Irlanda de Nord, a anuntat luni politia, transmit Reuters si Press Association, preluate de Agerpres. O fata de 17 ani si doi baieti de 17 si 16 ani au murit in acest incident, iar o alta…

- Trei adolescenti au murit duminica noaptea intr-o busculada produsa langa o discoteca din Cookstown, in Irlanda de Nord, a anuntat luni politia, transmit Reuters si Press Association. O fata de 17 ani si...

- Actrița Louisa Moritz, cea care l-a acuzat in trecut de harțuire pe actorul Bil Cosby, s-a stins din viața la varsta d 72 de ani. Ea a murit in locuința sa din Los Angeles din cauza unor probleme cu inima.

- Jim Carrey are o noua iubita, la cațiva ani dupa moartea Cathrionei White din 2015. Actorul și-a facut apariția la Globurile de Aur, insoțit de noua sa partenera, actrița Ginger Gonzaga, care este cu 22 de ani mai tanara ca el. La trei ani de la tragedia care l-a trimis intr-o adanca depresie, Jim Carrey…