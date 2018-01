Stiri pe aceeasi tema

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv luni la sediul din partidului din Kiseleff pentru a transa situatia din partid. Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se…

- In contextul in care ședința din PSD era așteptata abia la sfarșitul lunii, CExN-ul de luni activeaza liderii de partid care transmit mesaje-cheie pe Facebook. Iata ce declara ei in contextul conflictelor din PSD: Laude pentru Guvernul Tudose. ”Orice zi pierduta e o crima” Marius…

- Tutuianu (PSD): O noua schimbare de guvern ar fi o sinucidere politica pentru PSD Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, spune ca performantele economice inregistrate in 2017 au fost, in mare parte, anulate de conflictul intern din partid și avertizeaza canoua schimbare de guvern ar fi o sinucidere…

- Comitetul Executiv Național al PSD decide luni soarta Guvernului; Tudose și Dragnea iși impart taberele, organizațiile județene anunțand, rand pe rand, in cursul zilei de sambata, prin mesaje publice postate pe paginile de socializare, cum se poziționeaza in razboiul dintre șeful Executivului și actuala…

- Iata mesajul postat de catre Adrian Țuțuianu: ”Nu este stilul meu sa ma exprim pe teme importante pentru #PSD prin postari pe pagina de facebook, dar momentul ma obliga. Am luat act de intenția convocarii ședinței Comitetului Executiv Național pentru ziua de luni, 15.01.2018, la cererea…

- CExN al PSD, convocat pentru luni. Dragnea ar putea cere demisia premierului PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv Național luni, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia din partid, potrivit unor surse, mai multi membri social-democrati solicitand intrunirea CEx cat mai…

- Ce spune Dragnea despre situația din PSD: ”Este important ca partidul sa ramana unit, sa nu cedam in fata nimanui”, a declarat președintele PSD, la finalul intalniri ide la Suceava, cu reprezentanții filialelor din Moldova. Liderul PSD nu a vrut sa comenteze conflictul Mihai Tudose-Carmen Dan. „Am spus…

- Vicepresedintii PSD Gabriela Firea si Rovana Plumb au mentionat, pe paginile lor de socializare, ca trebuie convocat urgent Comitetul Executiv National (CExN) al partidului, pentru "transarea" actualei crize politice. "Privesc si eu cu ingrijorare ceea ce se intampla in viata politica…

- Claudiu Manda considera ca actuala criza politica nu mai poate aștepta Comitetul Executiv Național de la Iași, programat la sfarșitul lunii. "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situația din ultimele zile nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Romanii…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD i-a adus fata in fata pe Liviu Dragnea si pe Mihai Tudose, protagonostii unui razboi tacit pentru putere . Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose a cerut o restructurare masiva a Guvernului, fara sa spuna ce minisltri sunt vizati. Sursele…

- „Dorinta este sa castigam! Din sondaje, la noi, cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta mai bine decat toate personalitatile, chiar si peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea, din punctul meu de vedere”, a declarat presedintele PSD Gorj la Infinit…

- Presedintele PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va sustine in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al…

- Bucurestenii pot apela linia verde 0800.800.868 pentru a sesiza problemele intampinate cu taximetristii, in cazul in care acestia refuza cursele, au comportament necivilizat sau negociaza pretul cursei, a anuntat, miercuri, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Viceprimarul Aurelian Badulescu a spus…

- MIRACOL DE CRACIUN In toata țara deja se simte magia Craciunului. Oamenii au inceput sa se solidarizeze in acte de caritate, pentru cei sarmani. La Barlad, Asociația „Nascuta Inger” care are in grija copii și batrani sarmani din trei județe – Neamț, Vaslui și Iași, condusa de Carmen Suciu, din Barlad,…

- Senatorii au decis, miercuri, sa amane dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea participa la sedinta plenului reunit. La sedinta comuna din Parlament este dezbatut bugetul pentru anul 2018. Senatul a decis…

- Dupa ce a avut o intalnire in biroul sau de la Camera Deputaților cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, și cu edilii primariilor de sector, Liviu Dragnea a avut o scurta intrevedere la Parlament și cu premierul Mihai Tudose. Ulterior, liderul PSD s-a aratat agasat de intrebarile jurnaliștilor cu privire…

- Social-democrata da de inteles ca securea razboiului a fost ingopata. Dupa intrevederea avuta miercuri cu seful PSD, la Parlament, intalnire ce a survenit celei avute cu premierul Tudose, toate pe tema bugetului in contextul proiectelor Capitalei, Gabriela Firea a dezvaluit ca in discutiile cu premierul…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut miercuri, 6 decembrie, o intalnire cu premierul Mihai Tudose, la Guvern, potrivit unor surse de la Palatul Victoria. La discutii au participat si primarii de sector, dar si vicepremierul Ciolacu.Discutiile au vizat bugetul pe 2018, fiind…

- PSD a anuntat organizarea unui miting de protest pe 9 decembrie, impotriva asa zisului 'stat parale' incepe sa prinda contur. Chiar daca unii lideri din judete sau premierul Mihai Tudose nu s-au raliat la acest deziderat, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dat semnalul. In direct la Romania TV,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata la Antena 3, referindu-se la incidentele din Piața Victoriei, ca s-ar fi așteptat ca toți conducatorii de instituții ale statului sa faca declarații in sprijinul legalitații "oricarei activitați". "Instituțiile…

- "Doamna Primar General Gabriela Vranceanu Firea, decizia ilegala de a organiza un targ in Piata Victoriei este una ticaloasa si vreau sa cred ca ticalosia nu este principala dumneavoastra coordonata in modul de a va exercita mandatul de Primar General", a scris Basescu pe Facebook. El i-a…

- Oamenii au ajuns de la primele ore ale diminetii in Piata Victoriei, acolo unde mai multi angajati ai Municipalitatii au inceput organizarea targului specific sarbatorilor de iarna. Mai exact, au fost puse garduri care imprejmuiesc Piata Victoriei si au fost aduse utilaje care vor fi folosite la…

- Liviu Plesoianu are un mesaj dur la adreasa premierului Mihai Tudose. "I-am transmis direct distinsului Tudose acum cateva minute și ii transmit și PUBLIC: Am IMENSA satisfacție ca NU v-am votat premier in Parlament! Sunt atat de incantat de decizia mea ca-mi vine sa ma pup! ...O critica…

- „Am trimis, saptamana aceasta, catre ministrul de Finante (Ionut Misa – n.r) si, in copie, primului ministru, o scrisoare la care am anexat toate acele amendamente pe care le-am discutat in cadrul comisiei, saptamana trecuta, si un set de amendamente care n-au fost discutate, propuse de cei de la…

- Romanii au iesit din nou in strada, duminica seara, in apararea justitiei si a statului de drept, in peste 100 de orase din tara si din strainatate. La Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei peste 10.000 de oameni, care au plecat in mars spre Parlament, iar numarul lor s-a triplat, pe masura…

- Dupa finalizarea lucrarilor in Comisie, jurnaliștii au mers catre ministrul Apararii, Mihai Fifor, pentru o declarație de presa. Aflat in apropiere, Tit Brailoiu s-a aratat foarte deranjat de prezența jurnaliștilor si i-a numit "ciobanii". Ulterior, intrebat de aceiași jurnaliști de ce i-a…

- “Apolitismul”și nivelul decidenților Chiar daca nu este totul, politica dirijeaza evoluția in democrații. Convenabil sau nu, deciziile majore ce afecteaza viețiile cetațenilor trec prin politica și se iau de catre cei care o exercita pe fața. Astfel, de calitatea decidenților politici și “nepolitici”…

- "Curtea Europeana a Drepturilor Omului ne-a condamnat pentru incalcarea articolului 3 si anume tratamente inumane si degradante. Asta oferim cetatenilor romani care au gresit si care se afla in penitenciare. In Romania, media perioadei de detentie este 25 de luni, in Europa media perioadei de detentie…

- Noile masuri fiscale sunt bune, dar nu au fost comunicate publicului intr-un mod in care sa se inteleaga acest lucru. Asta spune Adrian Tutuianu, senator PSD si fost ministru al Apararii, intr-o interventie la Digi24. Senatorul crede ca obligatia Guvernului este sa faca lucrurile publice doar atunci…

- Premierul Tudose a avenit, marți, la Parlament, impreuna cu liderul PSD Liviu Dragnea, dupa ce au participat la o intalnire cu primarii de municipii. Șeful Executivului a anunțat ca trecerea contribuțiilor la angajat va fi adoptata miercuri prin Ordonanța de Urgența, așa cum era stabilit inițial. Intrebat…

- Oamenii politici „care clameaza atat de mult legalitatea au participat la o manifestare ilegala”, a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea. Ea s-a referit la prezența la mitingul antiguvernamental de duminica a fostului premier Dacian Ciolos si a reprezentantilor PNL si USR.

- "Legile privind achizițiile și contractul — sunt trei propuneri — sunt gata de a fi trimise direct la Parlament pentru celeritate, sa nu mai treaca o luna, doua prin circuitul de avizare de la Guvern, apoi dezbaterea publica și ajung și la Parlament. Legea PPP, daca da Dumnezeu și avem avizele pana…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din Bucuresti, ca este "pacat" ca o actiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur si simplu confiscata de opozitia politica". Reamintim ca duminica seara a avut loc un amplu protest in fața…

- Protestele fața de legile justiției care au avut loc duminica seara in București au fost confiscate de opoziția politica, a declarat in aceasta dimineața primarul genaral al Capitalei, Gabriela Firea.

- DESCINDERI…O actiune a politistilor din Neamt a destructurat o grupare infractionala specializata in infractiuni de inselaciune prin metoda “Accidentul”. Oamenii legii au retinut astfel 8 persoane din judetele Neamt, Vaslui, Bacau si Iasi. In acest caz, prejudiciul a fost de 41.000 de lei si 2.500 de…

- A mai ramas mai puțin de o luna pana cand vom rupe o noua pagina din calendar si vom pași oficial in anotimpul rece. In Romania, iernile infațișeaza, sub diferite forme, tentative ale administrațiilor publice de a-si justifica lipsa de intervenție, absența implicarii, dar mai ales amatorismul in…

- Inca o data se dovedeste ca Iasul are lideri extrem de slabi! Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa, este atat de slab, incat nu este consultat nici macar cand se schimba un portar prin institutiile iesene. Cat despre numirile de directori, acestea sunt apanajul liderilor cu trecere la Bucuresti, ca Ionel…

- "Am constatat ca in mass-media au fost preluate, pur și simplu, fara nicio minima verificare, comunicatele de presa ale unor consilieri generali din opoziție, din CGMB, și ma refer aici la unii dintre consilierii generali ai PNL și o parte dintre consilierii USR. (...) Declarațiile politice venite…

- "Vom discuta Directiva si o vom implementa, pana la primavara. (...) Directiva va trebuie sa fie implementata pana in luna aprilie", a declarat presedintele Comisiei pentru asigurarea stabilitatii legislative in justitie, deputatul PSD Florin Iordache intrebat cand va fi discutata Directiva care…