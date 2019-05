Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții a izbucnit zilele acestea in Statele Unite dupa ce Carlos, un adolescent de 16 ani, a murit, luni, intr-un centru de detenție de la granița cu Mexicul. Este al cincilea minor care iși pierde viața din decembrie. Democrații americani cer efectuarea unei anchete dupa moartea lui…

- Jose, un copil de 7 ani din Honduras, a traversat Rio Grande pe o pluta insotit doar de un contrabandist de persoane. Mama sa, o imigranta ilegala, a platit 3.500 de dolari pentru a-l aduce alaturi de ea in Statele Unite. Jose povesteste ca in timpul traversarii contrabandistii i-au spus ca il vor denunta…

- Madonna l-a criticat pe presedintele american Donald Trump pentru ca nu a actionat in legatura cu controlul armelor de foc, afirmand ca seful statului american este in schimb "prea concentrat pe zidul de la granita cu Mexicul", relateaza miercuri Press Association. Intr-un interviu acordat British Vogue,…

- Madonna l-a criticat pe presedintele american Donald Trump pentru ca nu a actionat in legatura cu controlul armelor de foc, afirmand ca seful statului american este in schimb "prea concentrat pe zidul de la granita cu Mexicul", relateaza miercuri Press Association, potrivit Agerpres. Intr-un…

- Clipe de cosmar pentru o familie din Iasi, dupa ce un baietel in varsta de trei ani a murit inecat intr-o fosa septica • Tragedia s-a petrecut in comuna ieseana Braesti, in satul Buda • Micutul se pare ca mergea de doar doua saptamani la gradinita, nefiind inscris cu forme legale • Ieri, din motive…

- Secretarul pentru Securitate Interna al SUA (Homeland Security), Kirstjen Nielsen, își parasește poziția, a declarat președintele Donald Trump duminica, într-un tweet, deoarece administrația conduce o revizuire a departamentului responsabil cu politica de imigrație, relateaza Reuters.Plecarea…

- Statele Unite nu mai au capacitatea de a primi migranti, sunt ''pline'', a declarat presedintele american, Donald Trump, vineri, în Calexico, un mic oras din California situat la granita cu Mexicul, unde s-a deplasat pentru a-si transmite în cea mai simpla

- Statele Unite nu mai au capacitatea de a primi migranti, sunt ''pline'', a declarat presedintele american, Donald Trump, vineri, in Calexico, un mic oras din California situat la granita cu Mexicul, unde s-a deplasat pentru a-si transmite in cea mai simpla maniera mesajul contra imigratiei…