Satul unde copiii fumeaza de Boboteaza

- La cateva zile de cand implinise 80 de ani, poetul Emil Brumaru a parasit aceasta lume in ajunul unei mari sarbatori – Boboteaza. Greaua misiune de a anunta public trista veste i-a revenit scriitorului Liviu Antonesei, cel care a transmis, pe blogul sau, ca Emil Brumaru s-a stins sambata noaptea, dupa…

- Anul asta, copiii din Trivalea Moșteni spera sa primeasca și o masa calda, dupa slujba de duminica "Suntem niște cerșetori, asta suntem, pana la urma. Dar nu cerșim pentru noi", rade preotul Bogdan Nedea. Batand din ușa-n ușa, a strans donații și a ridicat o biserica in Trivalea-Moșteni, un sat ratacit…

- O superstiție veche spune ca dupa ce pleaca preotul, copiii vor inconjura gospodaria cu o lumanare aprinsa pentru ca familia sa fie ocrotita de necazuri in acest an. Superstiția mai spune și ca aceasta lumanare trebuie sa fie pastrata in casa, pentru a fi reaprinsa in caz de pericole mari. De…

- Locuitorii spun ca barbatul din satul Cazanesti a murit aseara inecat intr-o balta, chiar iaz se poate numi, si asta din cauza domnului primar Voicu care nu și-a interesul sa acopere groapa cu piatra! Barbatul a fost gasit pe la 3 dimineata, dar medicii au constatat ca ar fi decedat aseara pe la orele…

- Pentru ca trebuie sa ajunga la toți copiii intr-o singura noapte, Moș Craciun nu s-a sfiit sa ceara ajutorul prietenilor. De pilda, ca sa ajunga la 6 frați din județul Vaslui a imprumutat o autospeciala de la pompieri. Știa batranul ca, in ultimele luni, militarii au lucrat voluntar la casa familiei…

- Copiii din comuna Schita, satul Bila nu au fost uitați de Moș Craciun. O doamna de bine care a cumparat recent o casa de vacanța in satul Bila s-a gandit sa inceapa sa ajute comunitatea locala și mai ales pe copii. Femeia a adus iarna trecuta mobilier pentru trei clase, pentru gradinița și pentru inca…

- Adrenalina si tensiune la o cursa a celor mai tari baieti. E vorba de a patra etapa a campionatului național de Trial, organizat in satul Mereni, raionul Anenii Noi. Este cea mai spectaculoasa si complexa in sportul vehiculelor off-road.

„Restaurarea, consolidarea si punerea in valoare cultural-turistica a monumentului istoric Biserica Adormirii Maicii Domnului – Strambeanu din satul Pitaru, comuna Potlogi, județul Dambovița", cod SMIS 116409