Satu Mare: Persoane înşelate cu locuri de muncă în străinătate; poliţia a deschis dosar penal Potrivit IPJ Satu Mare, un barbat este cercetat pentru ca ar fi inselat trei persoane prin incheierea unor contracte de munca.



"In fapt, politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Politiei municipiului Carei efectueaza cercetari fata de reprezentantul unei societati care ar fi incheiat trei contracte de munca cu trei persoane de 31 si 50 de ani, din localitatile Berveni si Carei, prin care le-a promis un loc de munca in Germania, in schimbul unei sume de bani care reprezinta transportul pana la locul de munca, insa persoanele in cauza nu au mai fost contactate",

Sursa articol: dcnews.ro

