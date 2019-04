Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a anuntat ca nu-l va demite pe Mihai Teja chiar si in cazul in care FCSB va rata titlul. "Nu se pune problema sa renunt la Mihai Teja in vara. Noi nu mai avem cum sa pierdem locul 2, astfel ca nu putem discuta de asa ceva. Oricum, si daca am fi luat titlul, tot nu aveam echipa…

- Stadionul ”Areni” a gazduit la finele saptamanii trecute un nou meci al Forestei Suceava, de aceasta data in etapa a XXIII-a adversara fiindu-i Sporting Liești. Formația oaspete, care in urma cu cateva runde caștigase clar duelul cu Șomuz Falticeni, a inceput jocul mai bine și a reușit sa anihileze…

- Foresta Suceava a evoluat in fața propriilor suporteri in etapa a XXI-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal in compania gruparii KSE Targu Secuiesc. Sepoate spune ca elevii antrenorului Benachour au avut din nou bafta, la fel ca in urma cu doua runde cand au caștigat in prelungiri duelul cu CSM Ramnicu…

- Etapa a XXI-a a Ligii a III-a incepe astazi dupa amiaza cu duelul FC 2 Botoșani – Suporter Club Oțelul Galați. Cele trei reprezentante ale județului vor juca insa sambata dupa amiaza, cu incepere de la ora 17.00. In derbyul rundei, Bucovina Radauți va primi replica Științei Miroslava. Ambele ...

- Etapa a XIX-a a Ligii a IV-a ialomițene nu a adus mari schimbari in ierarhie. Singura echipa care și-a imbunatațit simțitor situația in clasament e FC Urziceni. Formația condusa de Razvan Farmache a trecut la pas de Recolta Gheorghe Lazar și a urcat pe locul 6. Importante și cele 3 puncte obținute de…

- Etapa a 17-a a Ligii a IV-a a lasat prin rezultatele inregistrate urme serioase in clasament. Unirea Grivița este printre echipele care surprind placut o data cu reluarea campionatului. Dupa egalul de la Munteni Buzau, grivițenii au smuls un punct Baraganului Ciulnița, reușind cu aceasta schimbarea…

- Formatia CFR Cluj a castigat, scor 1-0, meciul disputat, sambata, in deplasare, in compania echipei Poli Iasi, in etapa a XXV-a a Ligii I. CFR a jucat in inferioritate numerica din minutul 17, potrivit news.ro.Citeste si Doi dintre copiii lui El Chapo, inculpați in SUA pentru trafic de droguri…

- Conform unor declaratii ale oficialilor CS Stiinta Miroslava, trupa aflata pe locul 4 la jumatatea campionatului, 31 puncte si la egalitate cu Bucovina Radauti, se gandeste la o clasare si mai buna la finalul sezonului. Practic, acestia nu se feresc sa vorbeasca inclusiv despre promovarea mult dorita…