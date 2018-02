Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz a intrat în coliziune, miercuri dimineata, cu un microbuz pe strada Victoriei din Moreni, în conditiile în care carosabilul era acoperit cu zapada, din accident rezultând o victima încarcerata, informeaza

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in apropierea localitatii Cumpana din judetul Constanta.Politistii se deplaseaza la fata locului pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut evenimentul rutier.Din primele informatii doua persoane au fost ranite in accident.…

- Peste 20 de persoane au fost evacuate, duminica dimineața, dintr-un bloc din Moreni, județul Dambovița, din cauza unui incendiu care a izbucnit intr-unul din apartamente. Doua persoane au fost...

- Doua mașini, in care erau 10 persoane, s-au ciocnit in localitatea Ilva Mica, la ieșirea spre Singeorz Bai. S-a activat Planul Roșu de intervenție. Doua persoane sunt in stare grava. UPDATE: Un tanar a decedat, in ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața.

- ULTIMA ORA…Un barbat de 65 de ani din judetul Iasi, pasager intr-un autoturism impreuna cu alte patru persoane, si-a gasit sfarsitul intr-un accident rutier petrecut asta noapte pe raza localitatii Rebricea. De asemenea, alte doua persoane care au suferit fracturi au fost preluate de ambulante si transportate…

- Traficul este blocat la ieșirea din Buzau in urma unui teribil accident produs in urma cu cateva minute pe porțiunea spre Ploiești in dreptul Hanului lui Ținta. Din primele informații de la fața locului zona a fost izolata de catre pompieri intrucat in accident este implicata și o cisterna șiexista…

- O fetița de 6 ani a murit vineri seara in urma unui accident produs intre Timișoara și Lugoj. Inca 3 persoane sunt in stare grava. Fetița se afla in brațele mamei, pe scaunul din dreapta șoferului.

- UPDATE: Potrivit IJP Prahova, soferul unuia dintre autoturisme ar fi decedat. In total sunt implicate 6 persoane, dintre care 2 copii. Unul dintre minori a fost transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral si traumatism cranio-facial. Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp…

- Echipajele SMURD au intervenit la 22 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Costești…

- Echipajele SMURD au intervenit la 33 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești…

- Un accident rutier grav s-a produs joi, dupa ora 15, in localitatea Ganeasa-Șindrilița din județul Ilfov. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in accident sunt implicate doua autoturisme și un microbuz.Vom reveni cu amanunte!

- Fotografie de la cititori Se circula cu dificutate la ieșire din județul Dambovița spre Ploiești, din cauza unui accident rutier Post-ul Circulație ingreunata spre Ploiești, in urma unui accident rutier. Patru mașini implicate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Zece persoane au fost implicate intr-un accident rutier intre un microbuz si o autoutilitara, produs pe DN6, care leaga Timisoara de Lugoj.Potrivit reprezentantilor ISU Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si o autoutilitara,…

- Accident rutier astazi, in Timiș, cu 10 persoane implicate. Un microbuz și o autoutilitara au fost distruse in urma impactului puternic ce a avut loc in localitatea Iosifalau din comuna Topolovațu Mare, in care au fost implicate 10 persoane. Opt dintre acestea erau pasageri in microbuz, in timp ce celelalte…

- In cursul zilei de azi, a avut loc un accident rutier in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Se pare ca in accident au fost implicate un tir si microbuz in care erau 15 persoane. La fata locului a ajuns elicopterul SMURD, o ambulanta, dar si un oamenii legii pentru a stabili cauzele si…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DN1, in apropiere de Paralela 45, la intersecția cu drumul spre Florești. Au fost implicate trei mașini: un microbuz, un autoturism și o autoutilitara. 11 persoane se aflau in cele trei vehicule - 9 in microbuz și șoferii celorlalte doua mașini.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare in localitatea Sacele, judetul Constanta. Din primele informatii douya persoane au fost ranite. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutor. ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, circulatia pe DN7 E68 Deva ndash; Arad este oprita pe ambele sensuri la km 523, in zona localitatii aradene Paulis.Evenimentul a avut…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, intr un accident rutier, care a avut loc intre Cluj Napoca si Feleac, iar patru dintre ele au fost transportate la spital, informeaza Agerpres.ro. Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- Tragedia s-a petrecut sambata, cand un sofer de 40 de ani a pierdut, se pare, controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in Arges. In masina, alaturi de sofer, erau cei doi copii ai sai, de 11 si, respectiv, 13 ani. Tatal a reusit sa-l salveze pe cel mai mic, dar nu a mai putut face nimic pentru…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN3 intre localitatile Murfatlar si Ciocarlia de Sus. Din primele informatii in accident au fost implicate doua tiruri si o autoutilitara. Evenimentul rutier a avut loc din cauza conditiilor meteo drumul fiind acoperit cu zapada. Traficul este blocat…

- Cel putin 21 de persoane au fost ranite, marti, dupa ce un autobuz scolar a deraiat si a intrat in zidul unei case aflate in sudul Germaniei, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul postului ABC News si al agentiei Dpa.

- Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism in capitala ceha Praga, a anuntat vineri politia locala, relateaza site-ul publicatiei Express.

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

- Un accident rutier soldat cu trei persoane ranite s-a produs, miercuri-seara, 3 ianuarie 2018, pe DJ 677, la intersecția cu drumul european 574. Doua mașini s-au ciocnit, iar in interiorul lor se aflau șase persoane. Conform informațiilor ISU Olt, trei persoane au ...

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- Un accident rutier grav s a petrecut astazi pe Valea Oltului, in judetul Sibiu, pe DN7 Sibiu ndash; Ramnicu Valcea, la kilometrul 244, in zona localitatii Lazaret. In eveniment au fost implicate doua masini, iar sase persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in coma. Potrivit Centrul Infotrafic…

- Cincisprezece persoane au fost implicate intr-un accident rutier, marti, pe Drumul National 1, intre judetele Sibiu si Brasov, dupa ce patru autoturisme s-au ciocnit in zona orasului Avrig, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier, cu 18 persoane implicate, dintre care 4 ranite usor, a avut loc joi seara, in jurul orei 20.00, pe DN4, soseaua care leaga Bucurestiul de Oltenita. Conform reprezentantilor ISU Calarasi, doua autoturisme, unul fiind microbuz, s-au ciocnit la intersectia cu DJ 403, in comuna Soldanu.

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, a avut loc un accident rutier pe sensul de mers Vatra Dornei Campulung Moldovenesc, in care a fost implicat un microbuz de transport persoane.Soferul acestuia a pierdut…

- În urma cu puțin timp, pe Bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța a avut loc un accident rutier. În evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme și un autobuz care circula pe linia 101. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala…

- Un accident rutier grav a avut loc in aceasta seara la Valea Lupului, in zona Antibiotice Iasi. Doua autovehicule s-au ciocnit violent, rezultand ranirea a trei persoane. La fata locului s-au deplasat echipaje SMURD. Doua persoane incarcerate au fost predate echipajelor medicale pentru a fi transportate…

- Un accident rutier intre un autocar cu 27 de presoane si o mașina, in care se afla o persoana, s-a produs in județul Bacau. A fost activat planul roșu de intervenție din cauza numarului mare de persoane implicate.

- Autoritatile din judetul Bacau au activat luni, in jurul pranzului, Planul rosu de interventie in urma unui accident rutier grav produs pe raza localitatii Barsanesti, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta IGSU , zece persoane au fost ranite, iar o alta…

- In dimineata de luni, 18 decembrie, salvatorii au fost alertati pentru a interveni la descarcerarea mai multor persoane prinse intre fiarele unui microbuz, implicat intr-un accident de circulatie in apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hancesti.

- Trei adulti si un copil au murit, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident petrecut in dreptul localitatii brasovene Harman. Patru masini s-au ciocnit, iar circulatia pe DN11 este blocata.

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața in jurul orei 10.00, pe A1, sensul de mers Sebeș-Deva. Trei autoturisme au fost implicate, iar traficul este blocat. SMURD Sebeș și o ambulanța SAJ intervin, vineri dimineața, la un accident rutier pe A1, la km 315, pe sensul de mers Sebeș-Deva, zona Pianu.…

- Accident cu19 victime. Totul s-a produs pe un drum din Bistrita-Nasaud. Un microbuz ce transporta 19 persoane ce veneau de la Chisinau s-a ciocnit de un autoturism in care se aflau alte trei persoane. Din fericire, vorbim despre un accident in care nicio persoana nu a fost grav ranita. …

- Un microbuz din Chisinau s-a ciocnit, pe DN 17, in judetul Bistrita-Nasaud, cu un autoturism in care se aflau trei persoane. In Judetul Bistrita-Nasaud a avut loc un accident. Un microbuz s...

- Un accident rutier s a petrecut in aceasta seara in municipiul Constanta, la intersecti strazilor Mircea cel Batran si Ion Ratiu. In evenimentul rutier au fost fost implicate doua masini, iar doua persoane au suferit vatamari corporale, dar, potrivit medicilor, traumele sunt usoare ...

- Un autocar care venea din Chisinau si in care se aflau 19 persoane s a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism in care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborare din Pasul Tihuta. Soferul unui autoturism in care se aflau trei persoane a schimbat directia de mers fara sa se asigure, informeaza…

- Echipajele SMURD au intervenit la 34 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj de urgența de la Secția de Pompieri Costești…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs luni dimineata pe Autostrada A 1 Bucuresti - Pitesti si in care au fost implicate trei autovehicule. La aceasta ora, traficul este blocat.

- Cinci persoane au fost ranite miercuri seara, intr-un accident petrecut pe raza comunei Patrauți, pe E85, in zona șoselei de centura a municipiului Suceava. In accident au fost implicate trei mașini implicate, iar doua persoane au ramas incarcerate.Au intervenit pompierii militari ai ...

- Patru persoane aflate intr-o caruta au fost ranite intr-un accident rutier produs luni dupa-amiaza pe DN 12, intre localitatile Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru Agerpres ca din primele…

- Grav accident rutier duminica noapte in județul Prahova. Trei persoane, intre care și un baiat de 10 ani, au murit pe DN 72 Ploiești-Targoviște, in zona localitații Bratașanca, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un TIR.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autocamion, ciculatia pe DN2B Buzau ndash; Braila este oprita, pe ambele sensuri, pe raza comunei Balhacu, in judetul Buzau. Potrivit IGPR, se estimeaza…

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc pe DN 72 Filipestii de Targ, sat Bratasanca. Un autocamion incarcat cu var stins si un autoturism au fost implicate in coliziune.Cele trei persoane aflate in autoturism au ramas incarcerate. Este vorba despre doi decedati, un adult si un minor,…