Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Babeni aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au descoperit in afara parții carosabile a Drumului Național 64, un autoturism avariat ce intrase in coliziune cu un copac. La fața locului a fost identificat și un barbat de 45 de ani, din municipiul…

- Politistii constanteni au organizat, in cursul zilei de astazi, o razie in municipiul Constanta, la care au fost angrenati peste 140 de politisti rutieri si de ordine publica. In acest context, au fost controlate peste 1.400 de autovehicule si constatate 11 infractiuni la regimul circulatiei rutiere.…

- Polițiștii au depistat un barbat in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Timișoara, sub influența bauturilor alcoolice. Seara trecuta, in jurul orelor 21:30, polițiștii au oprit pentru control pe strada Oituz, un autoturism, condus de un barbat, de 51 de ani, care se afla sub influența…

- Politistii rutieri din cadrul Serviciului Rutier si Politiei municipiului Constanta au efectuat, noaptea trecuta, o actiune pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influenta bauturilor alcoolice si care reprezinta un pericol pentru siguranta rutiera.Astfel, au fost constatate 12 infractiuni,…

- La data de 6 martie a.c., ora 00.10, politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 29 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe DN 3, fiind sub influenta bauturilor alcoolice 0,63 mg l alcool pur in aerul expirat . Potrivit IPJ Constanta, conducatorul…

- In data de 28.02.2019, in jurul orei 12:00, politistii rutieri au identificat in trafic un barbat in varsta de 42 de ani, din Petrila, care conducea un autoturism, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In cazul barbatului, aparatul etilotest a indicat o concentratie de 0,56 mg/l, alcool…

- Nicio scuza nu este acceptata atunci cand urcati la volan si conduceti fara a avea acest drept! Daca considerati ca puteti face acest lucru noaptea, intrucat nu veti fi opriti, va inselati! Politistii sunt mereu la datorie, 24 de ore din 24 si desfasoara activitati pentru prevenirea unor tragedii si…

- Atacantul echipei Stoke, Saido Berahino, a fost retinut, luni, la Londra, dupa ce a condus sub influenta bauturilor alcoolice, informeaza BBC.Jucatorul de 25 de ani a fost retinut dupa "tulburarea ordinii publice" pe Great Russell Street. "Cand politistii au ajuns la locul faptelor,…