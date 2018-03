Stiri pe aceeasi tema

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara".La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se face vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei sale Iulia, pe 4 martie, adauga postul britanic. Ambasadorul rus la Londra a fost convocat sa spuna daca a fost vorba despre ”o actiune directa a statului rus” sau daca a fost…

- Washingtonul este de acord cu evaluarea Londrei care indica faptul ca Rusia este "cel mai probabil" responsabila pentru atacul cu o substanta neurotoxica care l-a vizat pe un fost agent secret rus, a declarat Rex Tillerson, secretarul american de Stat, informeaza site-ul agentiei Dpa.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este "pe deplin convins" de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA. "Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui…

- Rusia este ”foarte probabil” vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, a acuzat luni, in Parlament, premierul britanic Theresa May, transmote The Associate Press si BBC News conform News.ro . Un fost agent dublu rus si fiica sa au fost otraviti cu un agent neuritixic de uz militar de tipul celor dezvoltate…

- Ministerul rus de externe a respins luni acuzatiile premierului britanic Theresa May privind otravirea fostului spion Serghei Skripal, informeaza agentiile ruse de presa, preluate de DPA si AFP. Purtatoarea de cuvant a ministerului, Maria Zaharova, a declarat ca "este un spectacol de circ in parlamentul…

- Atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus a fost comis cu o substanta de uz militar, "cel mai probabil" de catre Rusia, afirma premierul Marii Britanii, Theresa May, care a dispus convocarea ambasadorului rus si a amenintat cu o riposta puternica.

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a catalogat drept propagandistice avertismentele Marii Britanii privind o reactie daca se dovedeste ca Moscova este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica ce l-a vizat pe un fost agent de spionaj rus, informeaza agentia Reuters.

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Marea Britanie va raspunde in mod adecvat daca dovezile vor indica faptul ca Moscova a fost implicata in atacul cu neurotoxina asupra fostului spion rus si a fiicei sale, atac ce a avut loc in sudul Angliei, a declarat joi prim-ministrul britanic Theresa May, in ceea ce reprezinta avertismentul venit…

- Un fost spion rus si fiica acestuia au ajuns in stare critica la spital, in Marea Britanie. Prima ipoteza: cei doi au fost otraviti cu o substanta inca neidentificata si toate banuielile se indreapta spre Moscova. Barbatul a spionat si pentru Londra. E un scenariu care se repeta si care risca sa…

- Un reprezentant al poliției antiteroriste britanice a confirmat, oficial, informația potrivit caruia spionul rus Serghei Skripal și fiica sa au fost victimele unui atac deliberat cu gaz iritant, scrie presa internaționala. In cadrul unei conferințe de presa, seful politiei antiteroriste Mark Rowley…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Atacul cibernetic care a vizat servere ale guvernului german a facut parte dintr-un atac informatic la nivel global comis probabil de un grup de hackeri rus cunoscut sub numele de Snake (sarpe), au informat surse avand informatii in legatura cu acest incident, relateaza Reuters. Biroul…

- Marea Britanie este aproape de a conveni cu Bruxellesul termenii punerii in practica a unei perioade de tranzitie care va contribui la iesirea fara probleme a tarii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a afirmat marti ca Londra ar avea in vedere posibilitatea de a se alatura unor lovituri militare aeriene americane impotriva guvernului sirian daca exista dovezi ca sunt folosite arme chimice impotriva civililor, relateaza Reuters si Press Association.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat joi ca Rusia neaga categoric acuzatiile Mrii Britaniii conform carora Rusia ar fi responsabila pentru atacul cibernetic „NotPetya” de anul trecut, scrie Reuters. Peskov a declarat, in cadrul unei conferinte de presa,ca acuzatiile sunt nefondate…

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Declarația a fost facuta de sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului britanic vine in contextul confuziei privind intentia Guvernului in legatura…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Gavin Williamnson, ministrul britanic al Apararii, a avertizat intr-un interviu ca Rusia cauta metode prin care sa poata provoca haos in Marea Britanie și sa cauzeze mii și mii de morți. Williamnson a spus ca vizate sunt, in principal, infrastructurile de energie și telecomunicații. Intr-un interviu…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei. Ea a spus ca va aștepta ca acordul dintre Londra și UE privind Brexitul sa fie mai clar, relateaza Reuters. „In toamna acestui an…

- Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire, a demisionat din motive de sanatate, a informat ziarul The Sun, înainte ca premierul britanic Theresa May sa anunte luni o remaniere a guvernului de la Londra, relateaza Reuters. The Sun, care a citat o sursa guvernamentala sub rezerva…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma,relateaza Reuters.…

- Fiica unui miliardar rus, care a trait toata viața sa in lux, a declarat ca nu știa ca nu toata lumea iși permite pantofi și haine de mii de euro pana cand a ajuns la universitate. Julia Stakhiva, in varsta de 23 de ani, este fiica unui miliardar ucrainean cu afaceri in Rusia, dar locuiește in prezent…

- O fregata apartinand Marinei britanice a ”escortat” o nava de razboi rusa care se apropia de apele teritoriale britanice in ziua de Craciun, a anuntat Ministerul Apararii, un nou simptom al relatiilor tensionate intre Londra si Moscova, relateaza AFP. HMS St Albans a fost trimisa sambata in apropiere…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a precizat, vineri, inaintea unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Rusia, ca relatiile dintre Londra si Moscova nu pot continua ca si pana in prezent, daca Rusia nu va inceta sa incerce sa destabilizeze Europa, relateaza site-ul Reuters.

- Barbatul inculpat pentru comiterea atacului cu furgoneta in apropierea unei moschei din zona Finsbury Park, din nord-estul Londrei, in luna iunie, a pledat joi nevinovat la acuzatiile de crima si tentativa de crima legate de terorism, transmite Reuters. Darren Osborne (48 de ani), originar…

- Donald Trump intentioneaza sa viziteze Marea Britanie in februarie, pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra, insa nu se va intalni cu regina Elizabeth a II-a, potrivit The Daily Mail, scrie Reuters.

- Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au fost umbrite in ultimii ani de ancheta privind moartea la Londra in 2006 a fostului agent KGB Aleksandr Litvinenko, precum si de razboaiele din Ucraina si Siria.

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile intre…