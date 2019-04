Rusia a început manevre militare în Marea Neagră concomitent cu exercițiul NATO „Sea Shield 19” Armata rusa desfașoara manevre militare in Marea Neagra la 700 de kilometri de Romania, in vreme ce are loc și un exercițiu multinational al NATO. Rusia a lansat mai multe rachete supersonice ca parte a unor exerciții in care au fost simulate acțiuni de contracarare a atacurilor aeriene, potrivit Digi24 . La manevrele militare ale Rusiei au fost mobilizati 500 de militari, care au simulat respingerea unor atacuri aeriene inamice efectuate cu avioane si drone militare. Rachetele testate au o raza de acțiune de pana la 120 de kilometri, iar la altitudini mari pot lovi o ținta aflata la o distanța… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

