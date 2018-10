Stiri pe aceeasi tema

- Doua submarine militare ruse au initiat, miercuri, o serie de exercitii in Marea Neagra, anunta Flota militara rusa din aceasta zona, conform site-ului agentiei Tass."Submarinele Krasnodar si Novorossiisk au initiat efectuarea misiunilor incredintate in conformitate cu planul de lupta prevazut…

- Președintele Vladimir Putin a privit incantat cum mii de tancuri ale armatei ruse și chineze au umplut campurile și cum elicopterele au facut demonstrații de lupta la Vostok 2018, cel mai mare exercițiu militar organizat de Rusia in ultimii 40 de ani.

- Manevrele Vostok - 2018, care vor avea loc în centrul si estul Rusiei între 11 si 15 septembrie, nu sunt îndreptate împotriva NATO, a declarat, joi, un oficial din ministerul rus al Apararii.

- Armata ucraineana a lansat, ieri, exercitii militare comune cu SUA si cu alte tari membre ale NATO, pe fondul tensiunilor persistente cu Rusia, care va organiza saptamana viitoare propriile sale manevre,...

- Dupa de pilotii britanici au interceptat inca doua avioane militare rusesti in proximitatea spatiului aerian al NATO, in Marea Neagra, Rusia a acuzat fortele aeriene britanice, Royal Air Force (RAF), ca au interceptat in mod periculos aparate militare rusesti deasupra Marii Negre, in scopul de a provoca…

- Statele Unite ale Americii vor furniza Ucrainei nave militare, ceea ce va consolida capacitatile de aparare la Marea Neagra ale Kievului, a declarat marti ambasadorul ucrainean la Washington, Valeri Cealii, intr-o conferinta de presa pe tema parteneriatului strategic dintre Ucraina si SUA, informeaza…

- Fregata "Amiral Grigorovici" din cadrul Flotei Rusiei cu baza in Crimeea a efectuat joi, in premiera, un exercitiu de lansare a unei rachete de croaziera "Kalibr" in Marea Neagra, a anuntat seful Departamentului pentru relatia cu mass-media a Flotei ruse din Marea Neagra, Aleksei Ruliov, citat de…

- Militari sarbi si rusi au initiat exercitii comune cu munitie reala intr-un poligon din nord-vestul Rusiei, anunta Districtul militar vestic al armatei ruse, informeaza site-ul agentiei Tass.