Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a declarat marti ca SUA si Coreea de Sud vor plati un „pret ridicat” pentru exercitiile lor militare „frenetice” pe care le desfasoara in aceasta saptamana, indemnandu-le sa le puna capat, relateaza France Presse, citata de Agerpres.

- NATO va incepe in aceasta saptamana unul dintre cele mai mari exerciții militare din ultimele decenii, marcand 75 de ani de la inființarea Alianței, informeaza Rador Radio Romania.Aproximativ 90.000 de soldați, din toate cele 31 de state membre NATO, plus Suedia, țara in curs de aderare, vor participa…

- Coreea de Nord a incetat sa mai opereze un post de radio folosit pentru a trimite mesaje codificate agentilor sai din Coreea de Sud, a anuntat sambata agentia de presa Yonhap. Acesta este cel mai recent semn ca Phenianul schimba modul in care gestioneaza relatiile cu Seulul.

- Tensiunile intre Coreea de Nord și Coreea de Sud au atins un punct critic astazi, dupa ce Phenianul a lansat aproximativ 200 de obuze de artilerie catre granița de vest, provocand evacuarea insulelor Yeonpyeong și Baengnyeong. Ministerul sud-coreean al Apararii a confirmat atacul și a anunțat ca Seulul…

- China a indemnat vineri "toate partile la calm si retinere", dupa ce Coreea de Nord a tras sute de obuze, ceea ce a dus la evacuarea de civili de pe insule sud-coreene invecinate, informeaza AFP.Coreea de Nord, tehnic inca in razboi cu vecinul din Sud, a tras vineri peste 200 de obuze in Marea Galbena,…

- Seulul a ordonat vineri evacuarea locuitorilor de pe doua insule situate in apropiere de Coreea de Nord, dupa ce Phenianul a tras circa 200 de obuze de artilerie in largul coastei sale, informeaza AFP, preluat de Agerpres.

- Coreea de Nord a promis sa lanseze trei noi sateliti de spionaj, sa construiasca drone militare si sa isi sporeasca arsenalul nuclear in 2024, in timp ce liderul Kim Jong Un a declarat ca politica americana face ca razboiul sa devina inevitabil, a relatat duminica presa de stat, relateaza Reuters, citat…

- Sosirea navei HMS Trent in Guyana a determinat Venezuela sa inceapa exerciții militare cu o zi mai devreme in estul Caraibelor, in apropierea graniței cu fosta colonie britanica.O nava de razboi britanica a sosit vineri dupa-amiaza in Guyana, pe fondul tensiunilor crescande cauzate de o disputa de…