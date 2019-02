Rulote de vanzare, preturi, sfaturi pentru achizitie Rulote de vanzare gasiti destul de usor in Romania intrucat acest business a inceput sa creasca in ultimii ani fiind stimulat de cererea data de numarul mare de muncitori care lucreaza departe de casa sau de romanii care cauta vacante linistite si in... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns, așa cum era de așteptat, in varful topului privind cele mai mari scumpiri inregistrate la bunuri și servicii din ultimii ani, dintre toate țarile Uniunii Europene. Daca tot avem cele mai mici salarii și cel mai scazut nivel de trai din toata Uniunea Europeana, de ce sa nu avem și cele…

- Ce a mai spus luni Guvernatorul: - Oamenii noștri sunt oameni care ar putea lucra in orice banca din Europa, sunt oameni foarte buni. Este o precizare necesara, pentru ca danșii au avut o frustrare. M-au intrebat: "Noi pentru cine lucram? Pentru ca ni se spune ca suntem lipsiți de patriotism". Le-am…

- Uite cine ne da noua sfaturi!, a mai adaugat Isarescu, referindu-se la consilierul premierului. Oamenii nostri sunt oameni care ar putea lucra in orice banca din Europa, sunt oameni foarte buni. Este o precizare necesara, pentru ca dansii au avut o frustrare. M-au intrebat: "Noi pentru cine lucram?…

- Interes enorm pentru ultimele doua emisiuni de monede de colectie puse in vanzare de Banca Nationala. Este vorba de cea din decembrie, conscrata Centenarului Marii Uniri si cea de la inceputul lunii ianurie, dedicata preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii

- Thanasi Kokkinakis (22 de ani) a anuntat ca, de cateva zile, colaboreaza cu Darren Cahill. Nu este vorba de o relatie propriu-zisa antrenor-jucator, ci de una in care tanarul jucator incearca sa se intareasca din punct de vedere mental. AUSTRALIAN OPEN 2019. Ce post TV va transmite in direct…

- Custodele Coroanei, principesa Margareta, a transmis romanilor un mesaj de Craciun, in care vorbeste despre secolul scurs de la Marea Unire si incheierea Primului Razboi Mondial, dar si despre faptul ca Romania va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019."A trecut…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pune la dispozitia cetatenilor romani care se deplaseaza in strainatate, in perioada urmatoare, Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2018. Potrivit sursei citate, materialul vrea sa vina in sprijinul turiștilor straini și contine recomandari utile pentru…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a anunțat ca, inaintea sarbatorilor, scoate la vanzare 65.650 de pomi de Craciun, adica 53.040 de brazi și 12.610 de molizi sau pomi din alte specii rașinoase. "Din totalul menționat, 26.170 sunt puieți ornamentali pentru Craciun proveniți din pepiniere proprii,…