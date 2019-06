Liderul social-democratilor damboviteni, Rovana Plumb, a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-a depus mandatul in cadrul Comitetului Executiv Judetean, in care s-a facut analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare, iar colegii sai din organizatie au reconfirmat-o ca presedinta a PSD Dambovita.



"Pentru ca am simtit nevoia si mi se pare firesc dupa un astfel de rezultat. Nu sunt multumita de acest rezultat, cred ca fiecare dintre noi putea sa faca mult mai bine si mult mai mult. Am simtit nevoia sa imi depun acest mandat, asa mi se pare democratic,…