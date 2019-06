Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul Prezidențial pentru politica externa Bogdan Aurescu va efectua vineri, 14 iunie a.c., o vizita de lucru la Chișinau. Vizita are loc in contextul evoluțiilor politice recente din Republica Moldova, anunța Administrația Prezidențiala.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, DEZLANȚUIT…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, si presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu privire la situatia din Republica Moldova, a anuntat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. "Romania, ca stat…

- Parlamentul Romaniei va lua in discutie saptamana viitoare situatia din Republica Moldova, iar intre timp autoritatile de la Bucuresti fac apel la calm in asigurarea unei tranzitii pasnice si incluzive pentru iesirea din criza. Romania considera ca intr-un stat democratic vointa cetatenilor, exprimata…

- Fostul ministru de Externe Titus Corlațean a declarat, marți, ca deciziile Curții Constituționale a Republicii Moldova, respectiv alegerile anticipate, trebuie respectate "de toata lumea", inclusiv de catre Comisia Europeana și de Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Federica Mogherini, potrivit…

- Liniștea care s-a așternut in Republica Moldova poate fi prevestitoare de rele”, susține fostul consilier prezidențial, Vlad Țurcanu, intr-un articol scris de podul.ro. Analistul comenteaza ultimele evenimente politice care au avut loc in imediata apropiere a Republicii Moldova - Ucraina și Romania…

- "Cred ca Republica Moldova are șansa sa revina in prim-planul atenției europene, cu condiția ca Republica Moldova, sa-și urmeze calea respectiva. Sigur ca suntem in momentul de fața intr-o perioada de incertitudine politica.