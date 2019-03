România hornurilor sigure O campanie naționala de inlocuire a coșurilor de fum vechi sau neconforme promovata de cel mai important producator din Romania, KaminHorn. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), aproximativ 28.000 de incendii se produc anual in locuințe, in urma carora circa 180 de persoane iși pierd viața. In sezonul rece, din 6.663 de... Read More Post-ul Romania hornurilor sigure apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

