Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 8:55, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, dupa unul similar care a avut loc in urma cu aproximativ cinci ore si jumatate, dar in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter a avut loc marti la ora 14:52, ora Romaniei. Cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adincime de 140 de km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de III grad(e) Mercalli. Gheorghe Marmureanu, director…

- Trei cutremure au avut loc in Romania in mai putin de sase ore, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul a fost inregistrat la ora 00.05, in județul Vrancea, la adancimea de 70 kilometri. magnitudinea inregistrata a fost de 4,1 pe scara Richter. Un alt…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs, luni dupa-amiaza, in judetul Vrancea, la adancimea de 139 de kilometri, potrivit Mediafax.Citește și: Mega-eveniment pentru Klaus Iohannis! Cand și unde va avea loc Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare…

- Un nou cutremur s-a produsluni, 22 iulie 2019, in judetul Vrancea. Seismul s-a produs la o adancime de 139 de kilometric, potrivit specialistilor Institutului National pentru Fizica Pamantului. Cutremurul a fost inregistrat la ora 16.16 si a avut o magnitudine de 2,9 pe scara Richter. In urma cu trei…

- Seismul a avut magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter si a fost resimtit in orasele Odobești (37km), Panciu (41km), Onești (45km), Tirgu Ocna (50km), Focșani (51km). Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 20.01, in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, luni seara, in judetul Vrancea, la adancimea de 120 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 20.01, in judetul Vrancea.Seismul s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs, marți, in judetul Vrancea, la adancimea de 72 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 09:21, in judetul Vrancea.Seismul s-a produs la adancimea…