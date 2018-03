Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut un credit de 465 de milioane de euro pentru metrou, contractat de la Banca Europeana de Investiții (BEI), arata raportul Curții de Conturi pe anul 2016 , ultimul disponibil. Banii trebuiau folosiți pentru Magistrala 5, pe tronsonul Universitate – Pantelimon, dar au fost pierduți dintr-un…

- CE Oltenia a alocat 810 milioane de lei in bugetul pe 2018 pentru investitii. Aproape un sfert din acesti bani, 250 milioane lei, vor merge in modernizarea grupului energetic nr.5 de la Termo Rovinari. Și un grup de la Termo Turceni va in...

- Imprumuturi pentru dezvoltare, contracte supraevaluate, plați pentru lucrari nexecutate, contractarea de credite folosite aiurea și decontari cu cantec. Aceasta este rețeta descoperita de Curtea de Conturi. Instituția de control a analizat datoria publica locala și a descoperit prejudicii de 12,1 milioane…

- Protest in fața Palatului Administrativ din Timișoara, cladire care adapostește Prefectura și Consiliul Județean Timiș. Angajații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș au ieșit in strada sa-și ceara sporurile inapoi, dupa ce consilierii județeni au votat un buget fara…

- Semnele unei noi bule imobiliare sunt tot mai clare. Cererea de imprumuturi pentru locuinte a crescut numai in ianuarie si februarie cu 50% fata de aceeasi perioada a anului trecut. În ceea ce priveşte costurile, luna februarie a adus scumpiri în cazul celor cu dobândă fixă,…

- Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari , a cumparat acțiuni la furnizorul de cablu, internet și energie Digi, dar și la uzina Compa Sibiu, potrivit raportarilor facute de acesta . Astfel, fondul norvegian a cumparat acțiuni Digi in valoare…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Tramvaiul 41 va fi deviat in zona Pietei Drumul Taberei (Piata Moghioros) pe o perioada de 16 luni, din aprilie anul acesta pana in iulie anul viitor, pentru lucrari la Magistrala 5 de metrou, au declarat reprezentantii Metrorex, potrivit economica.net.Proiect de senzatie pentru Romania: Un…

- "Guvernul saluta relatia de parteneriat intre BERD si Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finantare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura cu oportunitatile de afaceri pe care le ofera Romania", a afirmat…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice P3 vrea sa plaseze sume mari de bani in spatii de depozitare romanesti, pe fondul exploziei consumului local, ce a stimulat extinderea puternica a comertului. La un an dupa ce a fost cumparat de fondul suveran al statului Singapore, investitorul si-a platit toate datoriile…

- Primul centru integrat de medicina nucleara din Romania a fost inaugurat, miercuri, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucuresti, dupa o investitie de peste 4,3 milioane de euro.

- Aproximativ 3.000 de firme mici si mijlocii din Romania vor putea obtine credite in conditii avantajoase in urma unui imprumut de 75 de milioane de euro obtinut de Banca Transilvania de la Banca Europeana de Investitii, a informat marti BEI, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- In peste 25 ani, Banca Europeana de Investiții a finanțat proiecte in sectorul privat si public, inclusiv pentru autoritați locale, in valoare de peste 13 miliarde de euro, din care imprumuturi semnate in jur de 1,3 miliarde de euro doar in anul 2017. „Nu voi accepta niciun fel de prelungire a vreunui…

- Fostul director al DRDP Cluj a pierdut definitiv procesul cu ANI Fostul director al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Cluj, Eugen Cecan, a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI), in urma unei sentinte a instantei supreme. Agentia Nationala de Integritate…

- Trei statiuni din Romania au primit cate cinci milioane de euro din fonduri europene, pentru modernizarea localitatilor. E vorba de Felix, Turda si Ocna Sugatag. De fapt, va fi una din cele mai mari investitii din judet in 2018! „Zilele trecute a fost vizita in teren, au venit patru inspectori si…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Romania a castigat procesul cu Chevron, iar gigantul american trebuie sa plateasca, 73 de milioane de dolari, Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- BUCURESTI, 29 Ianuarie – Grupul ELECTRICA, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a realizat in anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru…

- Desi Guvernul Tudose e de domeniul istoriei, efectele masurilor lui bantuie si acum administratiile locale, ciuntindu-le bugetele. „Noi pe 2018 – nu doar Primaria Resita, toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania – am fost faultati rau de tot de Guvern, se plangea primarul Ioan Popa,…

- Pentru ca nu gaseste bani sa o construiasca, statul ar putea pune cruce Autostrazii Targu Mures – Iasi. Din cauza ca nu ar avea suficient trafic, creditorii internationali ezita sa finanteze cea mai scumpa sosea de mare viteza din Romania, estimata la noua miliarde de euro, potrivit surselor ECONOMICA.NET.…

- Grupul Electrica a realizat, anul trecut, investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei, iar pentru 2018 operatorii de distributie din cadrul grupului si-au asumat un plan record de investitii, in valoare de 900 milioane de lei. Conform unui comunicat…

- Oficial pe panoul de start al celei mai dure competiții din lume, Arctic Ultra 6633, la secțiunea 350 de mile, ultramaratonistul aiudean Levente Polgar incearca sa gaseasca rapid finanțare pentru a putea reprezenta Romania, cu fruntea sus. Levi este primul sportiv din istoria competiției cu un handicap…

- Marin Anton a aprobat in 2009 o realocare de fonduri catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), bani din care o firma la care era asociat a fost platita pentru lucrari fictive de organizare de santier in cadrul proiectului de modernizare a DN 79 Arad-Oradea,…

- ARAD. Echipa locala a Uniunii Salvați Romania a susținut luni, 15 ianuarie, o conferința de presa in care a aratat modul in care sunt alocați banii de la bugetul de stat catre comunitațile locale. Alocarea fondurilor „Aradul a pierdut suma de 46 de milioane de lei. Acești bani, de care…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si directorul pentru Romania si Bulgaria al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, au semnat vineri, la Bucuresti, „Acordul de servicii pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania”.

- Comisia Europeana a transferat Romaniei 454,06 milioane euro, reprezentand rambursarea de fonduri solicitate prin cererile de plata intermediare transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. …

- E-Distributie Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare si puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, se arata intr-un comunicat transmis joi de compania energetica.…

- Perchezitii DGA in Mureș și Bistrița Ofiterii DGA fac, joi, 68 de perchezitii, la domiciliul unor persoane si la sediul unor institutii publice, precum Registrul Auto Roman Mures si Serviciul Pasapoarte Mures, intr-un dosar in care se investigheaza fapte de coruptie comise de un agent de politie si…

- Interconectarea retelei de inalta tensiune Saptamana trecuta, Republica Moldova a semnat un acord istoric, care, odata dus la final, va reduce dramatic gradul de dependenta al tarii de energia electrica din Est si va uni practic tara cu Romania si Uniunea Europeana. Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Consiliul de Administratie al producatorului de tevi si profile din PVC Teraplast a hotarat ca, incepand cu 31 decembrie, sa preia activitatea Politub, unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata tevilor de apa si gaz din Romania, pretul acestei preluari fiind de 21,8 milioane de lei.Suma…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Documentul ar urma sa modifice Legea evaziunii fiscale și sa aduca statului, potrivit inițiatorilor, un dublu caștig: atat recuperarea rapida a prejudiciilor, cat și scutirea cheltuielilor cu detenția condamnaților, scrie avocatnet.ro. Anularea pedepsei cu inchisoarea pentru fapte grave de…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), in valoare de un miliard de euro, bani care vor fi utilizati pentru a acoperi contributia bugetului de stat pentru cofinantarea unor…

- Comisarul european Corina Crețu s-a aratat șocata de faptul ca a fost jignita grav, marți, în timpul unei dezbateri ce a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, cu atât mai mult cu cât ”autorul” este un tânar. ”A…

- Legea pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017, a fost adoptata miercuri in sedinta de Guvern.

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 20 decembrie 2017: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului politic si de cooperare intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Cuba, pe de alta…

- Excedentul bugetar vine și din faptul ca s-au depus proiecte europene, unde Consiliul Județean Timiș trebuie sa asigure cofinanțarea intr-un anumit procent, dar și pentru ca unele instituții aflate in subordinea administrației județene nu și-au cheltuit banii alocați. Cel mai fericit scenariu…

- Banii acum, folosința peste zece ani. Transformarea unei cladiri a Poștei in școala se amana Condiții speciale pentru achiziția, de catre Primarie, a unei cladiri pentru o școala din Manaștur. La ședința de marți a Consiliului Local a venit și o reprezentanta a parinților de la școala gimnaziala…

- Doua femei au anuntat astazi autoritatile romane precum ca au fost amenintate la metrou de o persoana necunoscuta. Prima sesizare a fost facuta la ora 10:00, o femeie reclamand ca a fost amenintata la statia de metrou Unirii 2. Politistii au primit o a doua sesizare privind fapte de amenintare la metrou,…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a anuntat joi ca va acorda primul sau credit in lei catre o companie din Romania, respectiv un imprumut echivalent cu 50 de milioane de euro, care va fi acordat companiei Transgaz, informeaza banca printr-un comunicat de presa.