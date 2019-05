România a exportat, anul trecut, 12 milioane de tone de cereale în UE şi ţări terţe In 2018, cele mai importante destinatii de export au fost Spania, Egipt, Italia, Arabia Saudita, Iordania, Germania si Libia. In anul anterior, Romania exportase 11 milioane de tone de cereale, in valoare de aproximativ 2 miliarde euro, iar printre tarile unde au ajuns cerealele romanesti in 2017 se numara Spania, Egipt, Italia, Turcia, Iordania, Arabia Saudita, Libia si Maroc. Pe de alta parte, importurile de cereale au totalizat anul trecut 1,4 milioane de tone, iar sumele cheltuite s-au ridicat la 320 de milioane euro. Cele mai mai cantitati de cereale din import au provenit din Bulgaria… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

