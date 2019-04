Rolul voucherului de vacanță, în mare pericol! Inițiativă legislativă năstrușnică Dudaș atrage atenția asupra pericolului deturnarii rolul voucherului de la dezvoltarea industriei turismului romanesc, conform celor relatate de dcbusiness.ro. ”Chiar daca impozitul specific pe care industria il da acum nu e afectat, investitorul e clar afectat”, mai spune oficialul din Mininsteruld e Finanțe. Despre ce inițiativa legislativa nastrușnica este vorba, legata de voucherele de vacanța, aflați din articolul de AICI > Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reacția vine dupa ce Doru Dudaș, Director General in Ministerul de Finanțe, a precizat, in cadrul unei conferințe, ca a auzit din Parlament o inițiativa legislativa ”puțin nastrușnica ce venea sa spuna ca pentru cele neutilizate (n.r. voucherele de vacanța neutilizate) sa fie obligat angajatorul…

- Voucherele de vacanța. Ideea de la care a pornit dezbaterea a fost ca nu mai e un lux, ci o necesitate in a folosi forța de munca din afara zonei de rezidența atat din strainatate, cat și din Romania. Și atunci, in industrie, ele sunt drepturi salariale, susțin organizatorii evenimentului. Voucherele…

- Doi deputați din Partidul Uniunea Salvați Romania au depus o propunere legislativa privind interzicerea organizațiilor și propagandei comuniste in Romania, se arata intr-un comunicat al partidului.

- Presedintele PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca, alaturi de colegii parlamentari, va depune, in perioada imediat urmatoare, o initiativa legislativa pentru majorarea sanctiunilor impotriva celor care dau foc nejustificat vegetatiei uscate, scrie Agerpres.…

- In primele trei luni ale anului artiștii se relaxeaza mai mult decat in celelalte noua. Proiectele sunt mai rare, programul e mai relaxat, iar ei profita de asta ca sa-și incarce bateriile pentru sezoanele in care agendele lor sunt supraaglomerate. Speak și Ștefania fac insa excepție. In timp ce colegii…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a evidentiat, in prima zi a Conferintei de Securitate de la Munchen, rolul pe care Initiativa celor Trei Mari il poate juca in consolidarea Uniunii Europene si a parteneriatului transatlantic, indeosebi in actualul context global, marcat de…

- Senatul a abrogat unele pensii speciale prin aprobare tacita Senatul a abrogat în sedinta de plen de miercuri, 6 februarie, pensiile speciale acordate parlamentarilor, diplomatilor, functionarilor parlamentari, personalului auxiliar din instante si Avocatului Poporului. O propunere…

- Initiativa legislativa prin care jurnalistii sunt scutiti de plata impozitului pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor si pentru cele din drepturi de autor, depusa la CameraDeputatul PSD Valeriu Steriu a depus la Parlament propunerea legislativa care completeaza Codul Fiscal…