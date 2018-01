Robert Rekkers: Folosiți banii în 2018 pentru a cumpăra TERENURI AGRICOLE ”Avem pentru 2018 circa 1,5 miliarde de lei, bani pentru plasamente. Sunt plafoane de creditare negarantate pre-aprobate de 420 de milioane de lei, limite pentru motorina de 300 de lei pe hectar, 500 de lei pe hectar pentru achizitia de ingrasaminte si cash discount cu dobanda 0%. Putem acorda credite la 5, 7 sau 10 ani pentru achizitia de terenuri agricole si preluarea altor ferme. Investitia in terenuri ramane cea mai populara si cea mai buna destinatie pentru profitul realizat in agricultura. Folositi banii si in acest an pentru a cumpara terenuri agricole!”, a declarat, miercuri, Robert… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este domeniul schiabil din Romania pregatit sa faca fața concurentei din statiuni consacrate precum sunt cele din Austria, Germania, Elvetia sau Franta? ”Da!”, este raspunsul noului ministru al Turismului Bogdan Trif.

- CHIȘINAU, 24 ian — Sputnik. Miercuri dimineața, în țara vecina s-au produs doua cutremure de o intensitate nu prea mare, ambele fiind localizate însa la mica adâncime. Primul a fost înregistrat de Institutul Național pentru Fizica Pamântului la ora…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Opt judete se afla din aceasta dimineata sub cod galben de vant si ninsori, avertizarea fiind valabila pana la ora 22.00. In alte 14 judete, a fost deja instituit, inca de duminica seara, de la ora 20:00, cod galben de ninsori abundente. In restul tarii, meteorologii au anuntat precipitatii moderate…

- Romania detine 33% din numarul total de exploatatii agricole la nivelul Uniunii Europene, o singura tara, Polonia, avand o pondere mai mare de 10%, respectiv 13,2%, insa, din punct de vedere al suprafetei utilizate in agricultura, tara noastra se afla in spatele unor state precum Franta sau Spania,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat un cetatean din Republica Moldova care detinea doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, s-a prezentat in Punctul…

- In 2015, majoritatea statelor membre au raportat 50-110 de farmacisti la 100.000 de locuitori. Printre țarile fruntașe la acest capitol se numara Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, iar printre codașe, Olanda, mult sub prag, cu doar 21 de…

- Romania se afla pe locul 11 in clasamentul european al numarului de farmacisti, cu 86 de specialisti la 100.000 de locuitori, informeaza Eurostat. Clasamentul este condus de Malta (129 de farmacisti/100.000 de locuitori), urmata de Belgia (121 de farmacisti/100.000 locitori) Spania (119)…

- In ultima saptamana, respectiv in perioada 1 - 5 ianuarie au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete.Cele mai multe imbolnaviri - sase - s-au inregistrat in judetul Prahova, in Braila au fost cate cinci cazuri, in Bucuresti si in Calarasi cate patru cazuri,…

- De la aparitia Legii 17/2014, care le da posibilitatea strainilor sa cumpere terenuri in Romania, numarul tranzactiilor a crescut spectaculos in judetul Arad. Directia Agricola nu a realizat o statistica privind suprafețele cumparate de straini, dar multe dintre terenuri sunt achizitionate de persoane…

- Reacția Ministerului de Externe al Olandei despre ambasadoarea care a petrecut Revelionul cu Nelu Iordache. Reprezentanții instituției au precizat ca ambasadorul Olandei, Stella Ronner Grubacic, s-a aflat intr-o vacanța la schi și nu a știut cu cine va la masa de Revelion, intrucat repartizarea invitaților…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera. „La…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera. „La…

- Potrivit statisticilor, in Capitala si in judetul Ialomita s-au inregistrat cate 16 cazuri, in Prahova zece cazuri, in Calarasi sase, in Ilfov cinci, in Harghita patru, in Neamt si Iasi cate trei, in Braila, Constanta si Giurgiu cate doua, iar in Brasov unul. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- "Am luat nota de poziția exprimata de cei 7 parteneri și aliați ai Romaniei cu privire la evoluțiile din domeniul justiției. Reasigurand asupra atașamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real și concret cu partenerii noștri europeni,…

- Fostul deputat PSD Adrian Constantin Simionescu si omul de afaceri Marian Fiscuci, ambii apropiati ai liderului PSD Liviu Dragnea, au fost trimisi in judecata de DNA pentru complicitate la evaziune fiscala si evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al DNA remis Vocea.biz, Adrian Constantin Simionescu,…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 15.12.2017 este 10.198, din care 36 de decese. In saptamana 11 - 15.12.2017 au fost raportate in total 82 de cazuri nou confirmate de rujeola in 15 judete, cele mai multe dintre ele, 35, fiind in Ialomița.…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 11 -15.12.2017 au fost raportate inca 82 de cazuri nou confirmate, in 15 judete. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 35, s-au inregistrat in Ialomita, 14 cazuri s-au confirmat in Brasov și cate…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 11 -15.12.2017 au fost raportate inca 82 de cazuri nou confirmate, in 15 judete. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 35, s-au inregistrat in Ialomita. Alte 14 cazuri s-au confirmat in…

- NORVEGIA FRANTA FINALA CM HANDNAL 2017. NORVEGIA si FRANTA se mai intalnisera și in finala Campionatului Mondial din 2015, in cea a Campionatului European din 2016 și in finala mica a Jocurile Olimpice de la Rio, Norvegia impunandu-se de fiecare data in duelurile cu Franta. NORVEGIA FRANTA…

- Olanda si Norvegia au intregit, luni seara, tabloul echipelor calificate in sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin. Din pacate, Romania a parasit competitia dupa 27-28 cu Cehia . Astazi vor avea loc primele doua confruntari din sferturi: Suedia vs Danemarca si Franta vs Muntenegru.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata seara, in urma unei intalniri avute cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca una dintre problemele discutate a fost legata de atacurile asupra politistilor, el spunand ca lucrurile sunt scapate de sub control si ca in niciun stat nu poti sari cu sabia…

- Premierul a revenit sambata dupa-amiaza la Bucuresti, dupa vizita la Belgrad, unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, si a mers la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).La iesirea de la MAI, premierul a spus ca a discutat cu ministrul Carmen Dan…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 04 - 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 judete. Cele mai multe dintre cazuri, respectiv 26, au aparut in judetul Vaslui, 18 la Ialomita, 14 la Iasi, 12 la Neamt,…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 04 – 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 județe, scrie News.ro. In perioada menționata, pe teritoriul județului Brașov au fost confirmate noua cazuri de rujeola. Cele…

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau, s-a stins din viața Vladimir Curbet, conducatorul artistic al ansamblului „Joc". Maestrul a dirijat acest colectiv din anul 1958. Anume datorita lui Curbet, „Joc" a devenit renumit pe arena internaționala. Ansamblul „Joc" este unul dintre…

- Muzeul Județean de Istorie Brașov a caștigat o noua finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). De aceasta data, cu 92,67 puncte din 100 puncte, a fost obținuta o finanțare de 74.800 lei pe aria culturala ,,Proiecte de Tip Festival/cu Caracter Repetitiv” pentru Festivalul Internațional…

- Astfel, conform datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe si produsul intern brut, adica ponderea ocupata de suma taxelor si contributiilor sociale in PIB, este de 47,6% in Franta, fata de 47,3% in Danemarca si 46,8% in Belgia. La polul opus, Irlanda (23,8%), Romania (26%) si Bulgaria…

- Harta antreprenoriatului in Romania. TOP firme, angajatori si domenii din Cluj București, Cluj și Timiș sunt cei trei poli ai business-ului romanesc, conform unei harti interactive privind antreprenoriatul, lansata de agentia de markting SMARTERS din Timisoara. „Ideea acestei harți…

- Gica Hagi a gasit solutia salvatoare pentru fotbalul romanesc. "Multinationalele fac miliarde in Romania! Au bani de nu mai stiu de ei! Va rog, implicati-i! Implicati multinationalele! In Germania, in Franta, in Olanda se implica multinationalele. La noi de ce nu se poate? Cand multinationalele…

- România are cele mai mici preturi la gazele naturale pentru consumatorii casnici, 3,2 euro per 100 kWh, cele mai mari preturi fiind platite de suedezi, 12 euro per 100 kWh, în primul semestru din 2017, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Eurostat. Preturile gazelor pentru…

- Batranii, copiii și femeile gravide sunt cei mai expuși epidemiei de gripa. In ciuda faptului ca rata de mortalitate din cauza gripei este foarte ridicata pentru persoanele cu varsta de 65 de ani sau mai mult, in Romania, ponderea batranilor care se vaccineaza este de 10%, conform datelor Oficiului…

- 46 de cazuri noi de rujeola s au inregistrat in ultimele cinci zile in Romania, numarul total de imbolnaviri ajungand la 9.946, informeaza Digi 24.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT , in perioada 20 ndash; 24 noiembrie, au fost raportate inca 46 de…

- Prezentarea mondiala a noului model Dacia Duster a avut loc in Grecia, joi seara. Acesta va fi comercializat in Romania la prețuri cuprinse intre 12.350 și 18.750 de euro, au anunțat, joi, reprezentanții producatorului auto.

- Fie ca ne mira sau nu, Romania nu a invatat din greselile facute in perioada de boom, 2007-2008, din cauza carora criza economica ne-a lovit din plin in 2009. Da, unele lucruri s-au imbunatatit, insa exista si domenii in care perpetuam in erori. Este si cazul deficitului bugetar.…

- Cu toate ca pretul oualor aproape ca s-a dublat in mai putin de o luna, statistica lunii octombrie arata ca scumpirea a fost de doar 6,63%. Daca in urma cu o luna in magazine se mai gaseau oua la pretul de 50 de bani bucata, acum pretul oului se apropie de 1 leu. Este de asteptat ca…

- In ședința Comitetului Executiv de vineri, care a inceput la Baile Herculane, social-democrații vor discuta despre realizarile Cabinetului Tudose, dar și despre cele zece luni de guvernare. Tonul este dat de un raport pe zeci de pagini, doar cu planșe și grafice colorate, in care sunt inventariate 100…

- Peste 31.100 de incendii s-au produs in locuinte in ultimii cinci ani, aproximativ 35 la suta dintre ele avand drept cauza cosurile de fum defecte sau necuratate si in jur de 23 la suta din cauza instalatiile electrice defecte sau improvizate, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta…

- Din cei 140 de producatori de vinuri din Republica Moldova, 23 exporta pe piața din România. Chiar daca de peste Prut pleaca spre piața locala doar 6% din exporturile realizate de producatorii moldoveni de vin, aceștia au ales țara noastra drept poarta spre statele din Uniunea Europeana.…

- Tradus.com, platforma dedicata vehiculelor comerciale si echipamentelor noi si rulate, care poate fi accesata de oriunde in lume, va intra oficial pe pietele din Dubai si China anul viitor, iar in urmatorii ani le va permite clientilor sa isi comande masina la ei acasa prin Tradus Pro, spune intr-un…

- Arbitrul Ovidiu Hațegan și-a inchis contul de facebook, pentru a se proteja de furia fanilor nord-irlandezi. Central FIFA din Arad a devenit inamicul numarul 1 in Irlanda de Nord, dupa ce naționala britanica a ratat calificarea la CM 2018 din cauza penalty-ului eronat acordat Elveției, in manșa tur…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi o noua partida amicala, cea cu Olanda, care va fi gazduita de Arena Nationala, de la ora 21.00, in direct la Pro TV. Ca si reprezentativa tricolora, si Olanda a ratat prezenta la Campionatul Mondial din 2018, din Rusia. Nationala batava a facut parte…

- O grupare formata din romani care ar fi furat sisteme de navigatie si volane de la autoturismele de lux ale unor reprezentante auto din Franta a fost destructurata de politistii Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane impreuna cu politistii francezi. Prejudiciul in acest dosar se ridica…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat sambata la Ploiesti ca din analizele interne realizate pana in prezent cresterea pretului oualor ar fi generata doar de problemele existente la nivel european, el invocand in acest sens scandalul oualor contaminate cu Fipronil. "Acum este un…

- O sesiunea stiintifica internationala, la care participa specialisti de marca ai arheologiei, istoriei clasice, istoriei medievale, moderne si contemporane, din Romania, dar si din Franta si Marea Britanie, va fi deschisa vineri, 10 noiembrie la Muzeul Judetean Ialomita, iar in data de 11 noiembrie,…

- Selectionerul Dick Advocaat va parasi nationale Olandei dupa meciurile amicale cu Scotia si Romania, informeaza agentia ANP."Meciurile cu Scotia si Romania vor fi ultimele pentru mine la nationala Olandei", a declarat tehnicianul olandez de 70 de ani, potrivit News.ro. Olanda nu a reusit…