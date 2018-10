Revelion 2019. 5 locatii excelente in Bucuresti. Un bilet de intrare in Beraria H porneste de la 450 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Agentii economici aveau disponibile vineri 31.805 locuri de munca, la nivel national, cele mai multe fiind inregistrate in municipiul Bucuresti - 5.919, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de...

- Sala Polivalenta de 16 mii de locuri risca sa fie compromisa definitiv, spune președintele Cconsiliului Județean Timiș, Calin Dobra! Acesta spune ca deși a facut eforturi sa-l convinga pe primarul Timișoarei sa se alature in a susține acest proiect la București, Robu a refuzat și mai mult decat atat,…

- Compania de curierat DPD Romania a dezvoltat o retea de automate postale si oficii amplasate in spatii comerciale si cladiri de birouri, dar si in locatii proprii, in urma unei investitii de 1,2 milioane euro, noul serviciu de livrare fiind disponibil din luna septembrie in peste 50 de locatii din Bucuresti.

- Iohannis a cuvantat in deschiderea Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut luni, 17 septembrie a.c., la Romexpo, o alocuțiune in cadrul deschiderii oficiale a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari. Va prezentam in continuare…

- Monuments si Vola canta la Bucuresti sambata pe 20 octombrie in Club Fabrica in cadrul unui show exclusivist cu doar 350 de bilete in vanzare. In deshidere va canta trupa de progressive metal din franta, Kadinja. Monuments vin din Marea Britanie si abordeaza ca stil Progressive Metal. Bazele au fost…

- Vacanța la Therme Galaxy București. Cum ajungi, Program și Preț bilet intrare. Therme se afla pe Calea București 1K, poți ajunge cu mașina personala sau cu autobuzul gratuit Therme. La Therme, programul este zilnic, intre orele 10 si 22.30. La Therme București, preturile incep de la 39 de lei

- La etapa finala a Campionatului Național de atletism pentru juniori 3, disputata in weekend, la București, atleții de la CSȘ Blaj au reușit rezultate remarcabile, cucerind doua medalii. Campion național a devenit Eduard Birgoz – in proba de 1500 de metri (antrenor Ioana Bozdog), iar Mihaela Blaga, pregatita…

- Urmatoarea intalnire din seria Hamacul cititor – Lecturi in aer liber va avea loc duminica, 22 iulie 2018, in Livada Postei, curtea Casei Baiulescu, langa Scoala 6. Organizatorul evenimentului, Biblioteca Judeteana „George Baritiu”, a ales drept tema Romanul polițist in Romania. Carțile cu mistere,…