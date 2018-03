Remediu natural împotriva respirației urât mirositoare Iata cum iți prepari apa de gura naturala acasa: Ingredientele necesare pentru apa de gura sunt pe baza de ierburi benefice pentru sanatatea ta. Cuișoarele și scorțișoara sunt foarte bune pentru sanatatea orala. Scorțișoara are proprietați antiinflamatoare și antimicrobiene, care previn problemele orale și mențin respirația proaspata o perioada mai lunga. In același timp, substanțele nutritive prezente in cuișoare lupta impotriva bacteriilor din gura și previn mirosul neplacut. Ai nevoie de: Ai nevoie de: - 1 linguri de cuișoare macinate - 1 lingura de scorțișoara pudra - … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Drob de miel: un drob cremos, aromat, nu este inecacios, ci suculent si aromat, are o dulceata aparte. Am cateva trucuri pe care vi le spun cu mare drag. Orice roman care se respecta are pe masa de Craciun sau Pasti, pe langa multe alte bunatati traditionale, si un drob. Se poate face din organe de…

- Lapte de pasare in cuiburi de biscuiti Mod de preparare Lapte de pasare in cuiburi de biscuitiSe prepara cosuletele cu o seara inante,sa stea in forma peste noapte la frigider din 200 g biscuiti maruntiti la robot care se framanta cu untul topit si mierea de albine. Se pune compozitie in forme…

- Dupa ce o perioada a fost abandonat, tapetul a revenit in actualitate. Fie ca il pui pe toți pereții, fie doar pe unul dau doi, tapetul este modern și asigura locuinței tale un aspect elegant și curat multa vreme. Evident, depinde și de calitatea lui și de modul in care este aplicat. Iata cum se pune…

- Mod de preparare Paste chinezesti (noodles) cu pui si legume Se taie fideluța (julienne) ceapa, morcovul, ardeiul verde/rosu si pieptul de pui.Intr-o tigaie wok se incinge uleiul si se calesc in ordine pieptul de pui dupa care (cand este aproape gata)se adauga legumele taiate fideluta.…

- „Intelegem si apreciem eforturile Primariei Arad de a degaja traficul de masini abandonate pe strazi, care se cer a fi ridicate, dar nu intelegem ridicarea unor masini parcate, chipurile, neregulamentar, atita timp cat in Arad nu exista parcari amenajate suficiente pentru numarul mare de autovehicule…

- „Aceasta doamna/consilier/dascal/(aproape) inspector general al ISJ Arad/ servil activant de partid vorbește despre problemele invațamantului aradean ca și cand nu ar fi votat impotriva bugetului local și implicit impotriva sistemului de educație din Arad. Acest consilier PSD a avut ocazia…

- Daca vei reuși sa-ți marești capacitatea de concentrare vei invața mult mai ușor și vei memora mai rapid. Prin 7 tehnici simple iți poți dezvolta capacitatea de concentrare. Iata cum inveți mai ușor. Impune-ți o limita de timp– inconștientul tau se va adapta astfel incat sa o respecte, ceea ce te va…

- Mod de preparare Briose cu dulceata de capsuni Topesti untul pe baie de aburi, apoi il lasi sa se raceasca.Mixezi ouale spuma cu zaharul, pe care il pui treptat, pana toate cristalele se topesc. Incorporezi untul topit si esenta. Adaugi si laptele usor.La final pui faina cernuta…

- Conform rezultatelor unui studiu realizat in Belgia, citat de Science Daily, un alcaloid natural extras din narcise are efect anticancerigen. O echipa de oameni de stiinta condusa de Denis Lafontaine, afiliat la Facultatea de Stiinte din cadrul Universitatii Libere din Bruxelles, a extras un compus…

- Vei avea nevoie de numai 2 ingrediente, pe care le gasesti in frigider, scrie doctor.info.ro. Citeste si Dieta Dukan. Ghid complet. Ce trebuie sa mananci in fiecare faza • 1 kg de lamai • 400 gr de telina Mod de preparare: Da pe razatoare cele 400 de grame de telina…

- Scala pH-ului (hidrogenul potențial) merge de la 0 la 14, unde 7 este neutru. O substanța cu un pH mai mic de 7 este acida. O substanța alcalina sau bazica are un pH mai mare decat 7. In general, apa de baut de la robinet conține tot felul de substanțe care ajung in organism și care…

- Nu citesti intreaga reteta inainte de a incepe sa faci prajitura Pentru a evita surprizele neplacute (ca de exemplu sa fi ajuns la jumatatea retetei si sa-i dai seama ca ai uitat sa faci ceva) citeste reteta cap coada inainte de a te pune pe treaba. In acest fel, experienta ta culinara va…

- Chiar daca acum este la moda acea nuanta de blond spre alb, nu toti oamenii sunt incantati ca vor albi. Pentru cele mai multe dintre noi, firele albe de par sunt semn de batranete pe care vrem sa il ascundem cu orice pret. Vopseaua poate fi scumpa, poate deteriora parul si daca ai doar cateva…

- Acest remediu este excelent impotriva durerilor de cap, constipatiei si artritei si poate fi folosit pentru a preveni cancerul. Trebuie doar sa combini sucul de la o lamaie cu o lingura de ulei de masline. 1. Lupta impotriva constipatiei - Ajuta la lubrifierea mucoaselor intestinale…

- Este gata cand cuburile de dovleac sunt moi si intra usor furculita in ele. Scurgi dovleacul de apa in care a fiert si il pasezi cu blenderul vertical. Il lasi sa se raceasca apoi adaugi branza, zaharul pudra si scortisoara si omogenizezi. Pentru blat, incalzesti cuptorul la 180 grade C. Rupi…

- Aperitiv Trifoi delicios Mod de preparare Aperitiv Trifoi delicios1 Se amesteca cu telul galbenusurile cu un praf de sare si uleiul de masline apoi se incorporeaza si piureul de spanac. Albusurile se bat spuma tare cu un praf de sare apoi se incorporeaza in galbenusuri si se adauga si faina…

- Mușețelul, numit in unele locuri și romanița, este una dintre cele mai vechi și mai utilizate plante medicinale, cu proprietati antispasmodice, dezinfectante si antiinflamatorii. Planta poate fi consumata atat sub forma de ceai și infuzie, cat si in tincturi sau unguente. Ceaiul de mușețel se bea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a amenintat ca va “ataca” Siria daca vor fi gasite dovezi ca guvernul sirian foloseste arme chimice impotriva cetatenilor, scrie BBC, conform news.ro.“Vom ataca locurile din care se fac aceste lansari sau acolo unde sunt organizate”, a spus presedintele…

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…

- Biologii americani de la Universitatea din Oregon au descoperit în bere ingredientul xanthohumol, continut în hamei, care poate servi drept remediu pentru boli periculoase, cum ar fi obezitate, hipertensiune arteriala si diabet.

- Timp de cateva saptamani el functioneaza in corpul tau ca un burete ce curata toate toxinele din corp. Vei scapa in acelasi timp si de excesul de colesterol si totodata iti va imbunatati circulatia sanguina. Combinatia de ingrediente este ideala si o poti prepara foarte rapid. Costurile sunt foarte…

- Masca cu scorțișoara și miere Scorțișoara curața scalpul, in timp ce mierea il hranește, ea fiind recomandata in special pentru persoanele care au parul gras. Dupa prima aplicare parul va deveni mai puternic și matasos. Ai nevoie de: - 4 linguri scorțișoara pudra- 2 linguri…

- Mod de preparare Ciorba de gulii umplute Morcovul, pastarnacul si radacina de patrunjel curatate si spalate se taie cubulete mici si se pun la la fiert in cca 3-4 l de apa cu o lingurita varfuita de sare. Se adauga si cartofii taiati in cubulete potrivite. Se curata guliile, se scobesc.…

- Roxana Iliescu a anunțat la debutul ședinței Consiliului Județean Timiș ca va vota impotriva proiectelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare care are loc luni, 12 februarie. „Astazi, ca membru PMP, voi vota impotriva pentru toate proiectele de hotarare aflate pe ordinea de…

- Chris Terhes, presedinte al Coalitiei Romanilor din SUA, susține ca autoritațile de la Kremlin folosește aceeași retorica și argumente pentru susținerea campaniei anticorupție indreptata impotriva politicienilor ca și Kovesi.

- Brioșele cu pudra de roșcove, curmale și sirop de agave sunt nu doar gustoase, ci și potrivite pentru vegetarieni. Rețeta este oferita de Marilena Banu, care iși posteaza creațiile culinare pe blogul briosedeacasa.ro . Iata de ce ai nevoie pentru a pregati și tu brioșe vegetariene. Ingrediente: 250…

- Lasand gluma deoparte, Ziua Indragostitilor ne inspira in fiecare an sa inventam modalitati unice si intime de a intari legaturile dintre noi si persoana iubita. In acest an, poti sarbatori Ziua Indragostitilor intorcandu-te in pat cu micul dejun. Scriitorul Alan D. Wolfelt a spus odata: „mancarea…

- Se curata si se toaca ceapa si usturoiul, iar ardeiul gras se taie in cubulete. Se toaca rosiile, apoi se aleg frunzele de maghiran si se toaca. Intr-o cratita mare se toarna ulei si se soteaza putin ceapa, usturoiul si ardeiul gras, pana se inmoaie, dupa care se adauga carnea de strut si…

- Inca ne aflam in sezonul de iarna, ceea ce inseamna ca scortisoara se afla prima pe raftul nostru din bucatarie. O consumam fie in ceai sau vin, și chiar adaugam putin si in orezul cu lapte. Probabil multi dintre noi am auzit ca mierea si scortisoara sunt doua elemente extrem de benefice pentru sanatatea noastra.…

- In acest articol vom vorbi despre alimente sanatoase, sațioase, gustoase care sa te ajute sa te mandrești cu munca ta in sala de sport și sa iți intareasca increderea in tine. O alimentație corecta inseamna de asemenea un sistem imunitar puternic și o rezistența buna in fața stresului. Deci,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca nu beneficiaza de paza SPP pentru ca nu are incredere in seful institutiei, afirmand ca modul in care acesta actioneaza este ”o problema de siguranta nationala”, iar potrivit legii, Klaus Iohannis este cel care poate lua o hotarare.

- Aplica-ti aceasta masca pe par si asteapta 15 minute. Efectul ei te va soca Aceasta masca de par cu miere si scortisoara are rezultate uimitoare pentru parul tau. Toate ingredientele sunt benefice si bogate in nutrienti. Aceasta masca hidrateaza scalpul si parul, previne caderea parului si matreata…

- Plimbarile in natura contribuie la reducerea depresiei la adulti si un nou studiu demonstreaza ca zonele verzi au un efect benefic si asupra adolescentilor. Cercetatorii americani au analizat 9.000 de copii cu virste intre 12 si 18 ani si au descoperit ca adolescentii care traiesc in zone verzi sint…

- Ingredientele iti intaresc sistemul imunitar, iti scad tensiunea si reduc nivelul de colesterol "rau" din corp. Amelioreaza simptomele racelilor si infectiilor si durerile provocate de artrita sau guta. Dupa ce il prepari amesteca bine in fiecare zi. Adauga doua lingurite de sirop intr-un…

- Oficialii forțelor aeriene din Marea Britanie au dezvaluit ultima metoda prin care incearca sa protejeze arhipelagul de agresiunea Rusiei. Deoarece acțiunile intreprinse la comanda lui Putin nu se limiteaza la frontierele estice ale continentului, regatul trebuie sa iși completeze sistemul de aparare,…

- De ce ai nevoie pentru rulada cu scorțișoara și curmale Pentru aluat 100 g faina 50 g faina de migdale 50 g zahar pudra 50 g unt rece ½ lingurița esența de vanilie 1 praf de sare 2 linguri lapte rece Pentru umplutura 400 g curmale…

- Potrivit publicatiei Top Buzz, exista o reteta de supa care ajuta la combaterea racelilor si, in unele cazuri, este la fel de eficienta ca un antibiotic. Aceasta supa promite sa amelioreze sintomele de gripa, raceala, inflamatii ale urechii, dar si alte probleme de sanatate.

- Toata lumea iubește clatitele. Dulci sau sarate, cu gem, cu ciocolata, cu branza. Sunt potrivite atat pentru micul dejun cat și pentru pranz sau cina. Iata cum faci clatite perfecte. Alege produse de calitate. Ingredientele joaca un rol important. De aceea e nevoie sa fie cat mai bune. Alege lapte…

- Insomnia reprezinta o afectiune din ce în ce mai des întâlnita în societatea contemporana. Scortisoara are numeroase beneficii pentru sanatate, inclusiv îmbunatatirea somnului. Adaugati ¼ de lingurita de scortisoara într-un pahar cu lapte cald si…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a declarat, joi seara, la Realitatea TV ca informațiile despre posibila colaborare a jurnalistului Catalin Tolontan cu Securitatea creeaza o situație neplacuta pentru mass-media

- Se pare ca exista doua tipuri de insomnii comune: acuta și cronica. Insomnia acuta este scurta și este combatuta fara tratament. In schimb, insomnia cronica persista o perioada mai lunga, și este cauzata de adormitul la ore tarzii din noapte sau de diverse afecțiuni. Daca și tu te numeri printre…

- Cvasul de casa este mult mai folositor decât bauturile din comert: are un gust placut, potoleste bine setea, este benefic pentru digestie. Din vremurile de demult, cvasul era folosit ca antipiretic și antiseptic. Cu cvas erau tratate febra, bolile stomacale și cele ale organelor respiratorii.…

- Se prepara pasta: se pun toate ingredientele intr-un robot mic si se mixeaza pana se obtine o pasta omogena sau se piseaza totul intr-un mojar.Intr-o oala se calesc ceapa tocata marunt si morcovii rondele pana cand ceapa se inmoaie bine. Se adauga pasta de mai sus si se caleste inca 3-4 minute,…

- Kremlinul se folosește de preoti ortodocsi din România pentru a alimenta protestele împotriva fracturarii hidraulice, informeaza televiziunea Digi24, care citeaza un raport prezentat în Congresul American pe tema eforturilor Rusiei de a destabiliza democrațiile europene. Potrivit…

- Specialiști au descoperit o noua cauza a respirației urat mirositoare: infecție cu paraziți. Recent s-au finalizat rapoartele unui studiu care a verificat ca paraziții și rezidurile toxice formate in stomacul unei persoane sunt un mediu favorabil pentru dezvoltarea bacteriilor de putrefacție. Tocmai…

- Pentru blat se fierbe laptele cu cacao, esenta si 10 linguri zahar pana da in doua trei clocote. Se adauga biscuitii pisati si alunele macinate (eu i-am macinat la robot) si se amesteca pana se face ca un aluat care se poate modela. Ca sa fiti siguri ca nu gresiti consistenta aluatului puteti…

- Coji:Se pune la fiert apa cu uleiul si sarea, iar cand da in clocot se adauga faina si se amesteca. Se lasa sa se raceasca se adauga ouale pe rand pana se incorporeaza toate. Din aceasta compozitie formam inimioarele care se coc pana au o culoare aurie. Tot din aceasta compozitie formam si gaturile…

- Se face in zece minute si este absolut delicioasa! Trebuie sa incerci aceasta reteta inedita de rulada cu frisca. Ingrediente Pentru aluat 2 albusuri de ou 250g nuci tocate 2 linguri pesmet 5-6 linguri zahar pudra 2-3 linguri cacao 1 lingura sau cateva picaturi de rom sau esenta de rom vanilie Ingrediente…