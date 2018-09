Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea vorbeste, in aceasta seara, la Antena 3, despre razboiul intern pe care l-a castigat impotriva razvratitilor Paul Stanescu, Gabriela Firea, Mihai Tudose si Adrian Tutuianu.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, evita sa spuna direct numele ministrilor care vor fi remaniati la CEx-ul de dupa referendum. Intrebat, la Antena 3, daca Paul Stanescu si Tudorel Toader vor fi remaniati, asa cum a declarat vineri Gabriela Firea, Dragnea evitat un raspuns direct."Va fi o discuție…

- Ziua cuțitelor lungi in PSD! De la ora 12.30, la Palatul Parlamentului, are loc Comitetul Executiv Național, convocat in regim de urgența, dupa ce trei lideri ai formațiunii, Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu, au cerut, in numele unui comitet de inițiativa, demisia lui Liviu Dragnea…

- Eugen Nicolicea susține ca ceea ce a facut ministrul Justiției nu este infracțiune și considera ca este o facatura menita sa ii afecteze imaginea lui Tudorel Toader. "In momentul de fața nu constitue infracțiune daca iți exerciți un drept prevazut intr-o lege. Ori domnul Tudorel Toader, fost…

- "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere pentru sedinta de Guvern de maine. Amandoi au infirmat aceste zvonuri aparute in spatiul public", se arata intr-un mesaj transmis Digi24 de Liviu Dragnea. Anterior,…

- Deputatul ALDE, Varujan Vosganian, și-a exprimat, luni, nemulțumirea in privința adoptarii legii Off-shore, afirmand ca nu a existat dialog intre membrii coaliției de guvernare, parlamentarii formațiunii fiind puși ”intr-o situatie delicata”, și a cerut Guvernului sa modifice de urgența actul normativ."Avand…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) discuta, in sedinta de miercuri, o cerere de aparare a independentei sistemului judiciar, dupa ce peste o mie de magistrati au sesizat Consiliul, invocand atacurile la adresa justitiei din discursurile de la mitingul PSD, precum si declaratiile lui Liviu Dragnea,…