- Gabi Mureșan (37 de ani) e fara indoiala legenda celor de la CFR Cluj, alaturi de care a caștigat nu mai puțin de 8 trofee in cei 6 ani petrecuți in „Gruia". CFR Cluj - CSU Craiova se joaca azi, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport 3 și TV Digi Sport. ...

- CSU Craiova și FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00, in etapa a 8-a din play-out. Partida este una vitala pentru echipa roș-albastra. CSU Craiova - FCSB va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus Daca roș-albaștrii pierd sau fac egal in Banie, iar CFR Cluj…

- Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, nu ii mai da șanse multe lui Alexandru Ionița sa continue la CFR Cluj. Fotbalistul ardelenilor a fost schimbat in minutul 35 al returului semifinalelor Cupei Romaniei cu Astra, scor 2-2. Dan Petrescu și-a criticat și el elevul. „Nu știu cate șanse va mai…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al lui FCSB, trebuie sa dea cu subsemnatul la Comisia de Disciplina a FRF pentru ca a protestat pe toata durata meciului caștigat cu CSU Craiova, scor 3-2, de pe Arena Naționala, dar și pentru declarațiile facute in ultima perioada. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica…

- CFR Cluj faulteaza și recupereaza mai mult, evolueaza mai des cu mingi inalte. Steaua paseaza, dribleaza și joaca, in general, mai fin decat trupa de comando a lui Petrescu. Becali s-a saturat de mingicari, acum ar vrea "o echipa de luptatori" așa cum are pe mana Dan Petrescu, numai ca stilul FCSB e…

- Cererea lichidatorului judiciar al FC Rapid de a schimba numele in Locomotiva Giuleștina a fost respinsa definitiv de Curtea de Apel. Formația din Liga 3 este lovita direct de aceasta decizie. Conform legii, in Registrul Comerțului nu pot exista doua societați comerciale cu aceeași denumire. Astfel,…

- CFR Cluj, campioana Romaniei si liderul la zi al Ligii 1, a ramas fara antrenor, dupa ce conducerea a decis sa il dea afara pe portughezul Antonio Conceicao. Potrivit, Pro TV, interimar va fi Alin Minteuan. CFR Cluj a inceput slab anul 2019. Gruparea din Gruia a obtinut doua puncte in primele…

- Evoluția seaca a echipei CFR Cluj de la reluarea campionatului i-a determinat pe oficialii din Gruia sa ia masuri drastice. Campioana l-a demis pe antrenorul portughez Toni Conceicao, 57 de ani, dupa ce a obținut doar doua puncte in primele trei meciuri din 2019, informeaza gsp.ro. In locul lui Toni…