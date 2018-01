Putin îşi laudă noul bombardier strategic: va „consolida“ triada NUCLEARĂ a Rusiei Aflat in campanie electorala, Putin a asistat la un zbor demonstrativ al noului bombardier Tu-160. Acest nou avion „reprezinta un pas important in dezvoltarea industriei inalt tehnologizate si in consolidarea capacitatilor de aparare ale tarii noastre, intrucat acesta va fi unul dintre elementele aeriene ale triadei noastre nucleare“, a declarat liderul de la Kremlin, citat de RT. Triada nucleara a Rusiei este constituita din avioane de lupta capabile sa transporte incarcaturi nucleare, rachete balistice intercontinentale si submarine nucleare, noteaza RT. Cunoscut ca „Blackjack“ in terminologia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin, aflat in campania electorala pentru al patrulea mandat, a vizitat joi uzina de aviatie din Kazan, unde special pentru el a fost organizat un zbor demonstrativ al noului bombardier strategic supersonic T-160 ''Piotr Deinekin'', capabil sa transporte…

- Inceputul de an 2018 ne arata tot mai mult alunecarea lumii asa cum o stim de la normativismul minimal al dreptului international si respectarea regulilor angajarii spre un joc tot mai periculos de Mare Putere, la realismul dur si pur in care ambitiile si revizionismul Rusiei lui Putin converg cu aparitia

- Operațiunea militara a Turciei in cea mai liniștita regiune siriana – Afrin – putea incepe doar cu consimțamantul tacit al Rusiei, sustine publicatia rusa Nezavisimaia gazeta (NG). In ajunul loviturilor aeriene masive ale fortelor armate turcești, in urma carora si-au pierdut viața atat militari cat…

- Fortele Armate ale Marii Britanii risca sa fie depasite de armata Rusiei, daca nu cresc investitiile in sectorul de aparare, sustine Seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, in contextul speculatiilor privind reducerea bugetului de aparare, informeaza BBC News Online. Intr-un…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de aparare…

- Statele Unite se confrunta cu „amenintari in crestere” din partea Chinei si Rusiei, „puteri revizioniste” care „incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare”, a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua „Strategie de aparare…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Ministerul american al Apararii vrea sa-si reexamineze arsenalul nuclear si sa dezvolte un nou tip de arme, cu putere limitata, ceea ce starneste noi temeri legate de relansarea proliferarii si un risc mai mare de conflict nuclear, scrie AFP.

- Rusia iși intarește prezența in Crimeea, regiune in care a desfașurat o noua divizie de rachete sol-aer S-400. Aceasta decizie marcheaza o noua escaladare a tensiunilor militare din regiune, dupa ce Moscova a anexat peninsula, noteaza Reuters. Rusia a anunțat ca este nevoita sa ia masuri pentru asigurarea…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a caștigat admirația președintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa ultimul act al confruntarilor strategice intre Phenian și Statele Unite, respectiv, Coreea de Sud. Liderul de la Kremlin este de parere ca statul comunist și-a atins obiectivul de securitate.

- La 30 decembrie, o nava mare de desant a Rusiei s-a ciocnit in Marea Egee cu cargobotul Orka-2 sub pavilon Sierra Leone. Nu exista victime, transmite Interfax, care citeaza Ministerul rus al Apararii. Oficialii militari susțin ca incidentul a avut loc din cauza navei civile. Cargobotul a iesit dintr-un…

- Ucraina continua provocarile la granita de langa Peninsula Crimeea, iar instalarea sistemului antiaerian S-400 in regiune este o masura de securitate luata de Rusia si nu reprezinta o amenintare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- In Rusia s-a incheiat procedura de depunere de documente la Comisia electorala centrala. Pe lista s-au inscrie 67 de persoane (21 din partea partidelor, 46 independenti) care doresc sa intre in confruntarea electorala...

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat dur Statele Unite pentru sustinerea protestelor anti-guvernamentale din Iran, pozitie exprimata dupa ce ambasadorul Statelor Unite la ONU a promis ca administratia Trump va actiona pentru sustinerea acestora.

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. "Un atac terorist a avut loc ieri in Sankt-Petersburg. Recent,…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Un incident violent s-a produs in capitala Rusiei, iar autoritatile sunt in alerta maxima. Un autobuz de linie a intrat in plina viteza intr-o multime. In urma impactului, cinci persoane au murit, iar alte 15 au suferit mai multe rani. Zona a fost izolata, iar politistii ii sfatuiesc pe oamenii din…

- Actiunea s-a desfasurat pe pietonalul Stefan cel Mare, in fata sediului PSD Iasi, si a durat cateva zeci de minute. Reprezentantii USR Iasi au aprins lumanari si au impartit celor care treceau prin zona colaci si coliva. Pe pancartele celor prezenti se puteau citi mesaje precum "Nu ingropati…

- Avioanele de vanatoare ale Statelor Unite au tras cu rachete de semnalizare catre doua avioane rusesti dupa ce acestea din urma au patruns in spatiul aerian controlat de catre Pentagon, a afirmat un purtator de cuvant al departamentului e Aparare american, informeaza BBC News. Ministerul rus al Apararii…

- Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferinței sale anuale de presa, ca sistemul politic al Rusiei trebuie sa fie unul competitiv, dar ca opoziția nu dispune de un candidat redutabil cu care sa rivalizeze din cauza ca oponenții sai, deși sunt "zgomotoși", nu au reușit sa ofere un…

- China si Rusia efectueaza exercitii antibalistice pentru mentinerea echilibrului strategic. Exercitiul antiaerian ruso-chinez "Securitate Aerospatiala - 2017" a inceput luni, in apropiere de Beijing, si va dura sase zile.Manevrele militare ruso-chineze au rolul intensificarii cooperarii…

- Militari din China si Rusia au lansat, luni, o serie de exercitii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, in scopul intensificarii cooperarii intre armatele celor doua tari, pentru mentinerea echilibrului strategic, anunta Ministerul chinez al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass.

- Militari din China si Rusia au lansat, luni, o serie de exercitii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, in scopul intensificarii cooperarii intre armatele celor doua tari, pentru mentinerea echilibrului strategic, anunta Ministerul chinez al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass.…

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca aviatia sa a efectuat zeci de misiuni de sustinere a militiilor, in special kurde, din estul Siriei, afirmand ca regiunea urmeaza sa fie eliberata in curand de jihadisti, transmite AFP. Acest comunicat a fost dat publicitatii la o zi dupa o declaratie…

- In noiembrie 2016, reprezentanții Ministerului rus al Apararii au raportat cu privire la succesul primului test al unei rachete balistice intercontinentale pentru viitorul complex feroviar „Barguzinsky“, care trebuia sa intre in serviciul Fortelor Strategice ruse pana cel tarziu in anul 2040. Dar, acum…

- Mutare incredibila a lui Vladimir Putin. Aceasta alerteaza intreg mapamondul mai ales dupa ultimele declaratii ale liderului de la Kremlin. Companiile rusesti trebuie sa fie la orice ora gata sa treaca la productia de echipamente militare, a declarat presedintele Rusiei, conform observator.tv.Citește…

- Calareste motociclete, se bate cu niste campioni la judo si mângâie leoparzi, lucruri obisnuite pentru liderul de la Kremlin. Calendarul în care apar fotografiile liderului rus, Vladimir Putin, a fost tiparit în șase mii de exemplare.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul. "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele…

- Rusia și-a marit semnificativ prezența militara în Arctica, sustine secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu pentru Die Welt. Potrivit șefului NATO, Rusia redeschide bazele militare conservate din vremea URSS, pune la dispoziție noi arme și radare și lanseaza…

- Aproximativ 3.000 de soldati americani au fost desfasurati suplimentar in Afganistan, in conformitate cu noua strategie a presedintelui Donald Trump pentru aceasta tara devastata de razboi, a anuntat joi Pentagonul, scrie AFP, informeaza AGERPRES . Ministerul american al Apararii evaluase pana in prezent…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu reprezentantii medicilor de familie, ca ”din pacate” acestia dreptate, iar sistemul, care este foarte greoi si foarte birocratizat, i-a transformat in contabili. ”Am avut impreuna cu dl vicepremier Marcel Ciolacu si dl. ministru…

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- ”Stim ce faceti. Nu veti reusi”, a trimis premierul Theresa May catre Kremlin, intr-un discurs dur in care a denuntat ”actele ostile” ale Rusiei, in care a detaliat ”actiunile necesare ce trebuie luate pentru a contra aceste activitati”. Subliniind ca nu vrea ”o intoarcere la Razboiul Rece”, Theresa…

- De asemenea, liderul de la Kremlin a spus ca acuzațiile de dopaj care au dus la interzicerea participarii unor sportivi ruși la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, de la Pyeongchang, par sa aiba ca scop perturbarea alegerilor prezidențiale din Rusia, din martie anul viitor. In urma cu o saptamana,…

- Statele membre NATO au cazut de acord sa infiinteze doua noi comandamente militare pentru a proteja Europa in cazul unui conflict cu Rusia, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Cu scopul amplificarii masurilor de descurajare impotriva Rusiei, ministrii Apararii din cadrul NATO…

- Incepind cu 2018, domeniul securitații naționale și cel al apararii va deveni o prioritate pentru Republica Moldova, a declarat ministrul Apararii, Eugen Sturza, citat de NOI.md. Noul ministru spune ca are ambiții mari in ceea ce privește consolidarea capacitații de aparare a țarii, spre deosebire de…

- Un resitean a postat pe Facebook mai multe fotografii cu ceea ce sustine ca ar fi bidoane pline cu motorina combinata cu apa. Soferul spune ca a scos combustibilul din rezervorul masinii, dupa ce ar fi alimentat la Lukoil, in Resita.

- Ministerul american al Apararii a raspuns in aceasta scrisoare solicitarii formulate de doi membri ai Congresului care au cerut detalii privind "evaluarea numarului de eventuale victime in cazul unui conflict cu Coreea de Nord" atat in randul forțelor americane și ale aliaților SUA — Japonia, Coreea…

- Singurul mod de a localiza și securiza toate siturile nucleare din Coreea de Nord ar fi o intervenție americana terestra, a relatat sambata Washington Post, citand o scrisoare trimisa de responsabili ai Pentagonului Congresului SUA, transmite duminica AFP. Un astfel de conflict ar putea determina…

- In numeroase interviuri in ultimele luni, consilierul, Carter Page, fie a negat intalniri cu oficiali ai guvernului rus in timpul unei calatorii la Moscova in iulie 2016, fie a spus ca s-a intalnit "mai mult cu oameni de știința", potrivit ziarului. Page a trimis un e-mail cel puțin…

- Guvernul de pregatește de proteste. In intampinarea manifestanților, Ministerul de Interne a facut public, joi,un proiect de lege menit sa ii descurajeze pe protestatari, care vor primi amenzi marite de cateva ori și vor putea ajunge chiar și la pușcarie. Este vorba despre proiectul de lege privind…

- Rohani a indemnat, citat intr-un comunicat al presedintiei iraniene, la "o consolidare a cooperarii bilaterale" intre Moscova si Teheran. In Siria, "cooperarea Iranului si Rusiei a avut un mare efect in lupta impotriva terorismului", a adaugat el. Potrivit lui Rohani, Putin a dat asigurari de sustinerea…

- R. Moldova va continua colaborarea cu NATO, iși va consolida capacitatile sistemului national de aparare in sensul anticiparii, prevenirii si contracararii amenintarilor si riscurilor la adresa securitatii statului, in special a celor cu caracter hibrid, va perfectiona sistemul national de management…

- Un submarin rus a lansat marti, din estul Marii Mediterane, rachete de croaziera Kalibr spre pozitii din Siria ale retelei teroriste Stat Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de agentiile de presa Tass si RIA Novosti.

- Un tunel în construcție de la poligonul de teste nucleare Punggye-ri din Coreea de Nord s-a prabușit, catastrofa soldându-se cu 200 de morți, potrivit presei japoneze. Circa o suta de persoane au fost prinse în darâmaturi când tunelul neterminat de la…

- Lupta impotriva 'terorismului' este departe de a se fi terminat in Orientul Mijlociu, chiar daca gruparea Statul Islamic (SI) a suferit infrangeri majore in ultimele luni, a declarat duminica pentru AFP ministrul francez al apararii, Florence Parly, in vizita la Abu Dhabi. "Am ajuns…