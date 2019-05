Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Sauca Pana azi nu m-am hotarat: sa particip sau nu la votul din 26 mai? Ofertele, sa le zic așa, ale partidelor nu m-au incantat. „Mixul” de gargara electorala, cu o doza prea mare de „politica interna”, m-a indepartat de dorința fireasca de participare la alegeri. Apoi, nu am ințeles – din „prezentarile”…

- La mulți ani de Sf. Constantin și Elena 2019! Mesaje, Sms-uri și Felicitari pentru sarbatoriți, urari pe care sa le transmiți celore dragi! Sfinții Imparați Constantin și Elena sunt sarbatoriți de Biserica Ortodoxa și Biserica Catolica la data de 21 mai. Anual, in Romania, peste 1,1 milioane de femei…

- Scarile de la intrarea principala a Casei de Cultura a Sindicatelor din Ploiesti au fost vopsite, marti 14 mai, in albastru deschis. Cosmetizarea a fost facuta „pe repede inainte“, special pentru vizita presedintelui Klaus Iohannis, care isi va lansa aici cartea „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa”.

- Europa este la ea acasa. De asta s-au convins locuitorii Chisinaului, care au avut posibilitatea sa afle tot mai multe din cultura tarilor membre ale Uniunii Europene intr-un orasel improvizat in Parcul central al Capitalei.

- "Viitorul Europei - perspectivele evolutiilor contemporane" Summitul european de la Sibiu arata ca România conteaza în Uniune, la 12 ani dupa aderare, a spus miercuri seara presedintele Klaus Iohannis, gazda reuniunii liderilor europeni. Seful statului a participat miercuri,…

- Epidemia va transforma pietele de carne de pe tot globul, determinând cresterea preturilor în conditiile în care China, cel mai mare consumator si producator de carne de porc, se pregateste de ani de penurie si perturbari ale aprovizionarii cu alimente. Lumea începe…

- In perioada 1 - 2 aprilie 2019, s-a desfasurat la Timisoara, Reuniunea Directorilor Generali pentru Invatamantul Preuniversitar (DG Schools) din statele membre ale Uniunii Europene, eveniment inclus in calendarul actiunilor organizate sub egida Presedintiei rotative a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.…