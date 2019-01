Stiri pe aceeasi tema

- PSD il pune la zid pe președintele Klaus Iohannis dupa ce șeful statului a criticat masurile economice ale PSD și anunțul privind OUG referitoare la completurile de 5 judecatori."Nu trebuie sa ne mai miram ca strainii au o impresie proasta despre Romania, cand insuși primul om din stat iși…

- Facand referire la prezenta lui Klaus Iohannis, marti, in Germania, la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare și integrare franco-german -la care a fost invitat in calitate de seful statului ce detine Presedintia Consiliului UE -europarlamentarul Claudia Tapardel e de parere ca presedintele…

- Ordonanta de Urgenta anuntata de Eugen Teodorovici, in care este cuprinsa și o ”taxa pe lacomie” pentru banci, nu a mai intrat pe ordinea de zi a ședinței de guvern prezidata, joi, de Klaus Iohannis.Miniștrii nu s-au temut de președinte, care a criticat in termeni duri aceasta OUG, iar motivul…

- Adaposturile de animale din Germania au transmis celor care iși doresc sa adopte un caine in perioada sarbatorilor ca acest lucru nu va fi posibil. Sub deviza „Un caine este pe viata, nu doar de Craciun”, adapostul din Bremen a transmis ca niciunul din cele 500 de animale nu va fi dat spre adopție…

- Aspecte legate de relatia bilaterala dintre Romania si Germania, in special in ceea ce priveste comunitatea germana din Romania si cea romana din Germania, dar si de agenda europeana, in contextul pregatirilor pentru preluarea de catre tara noastra a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, s-au aflat…

- Guvernul și PSD au șters cu buretele toate eforturile facute de Romania in ultimii 11 ani. Așa a comentat președintele Klaus Iohannis concluziile raportului MCV. Social democrații, in schimb, nu sunt impresionați de raport.

- Legea Codului administrativ este neconstitutionala deoarece acest act normativ a fost adoptat fara avizul Consiliului Economic si Social, fiind incalcat si principiul bicameralismului, au transmis, marti, judecatorii CCR. Curtea a raspuns, astfel, sesizarii sefului statului, din data de 31 iulie. Klaus…

- Nevasta unui braconier se judeca cu Poliția, pentru ca autoritațile au refuzat sa-i acorde dreptul de a-și procura legal o arma de vanatoare. Femeia, care a pierdut in prima instanța procesul, a facut apel, iar cauza se afla pe rolul Curții de Apel Iași. Judecatorii de la tribunal au apreciat insa in…