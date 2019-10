Stiri pe aceeasi tema

- Astazi are loc prima sedinta in CEx al PSD, dupa ce Guvernul Dancila a picat. Reuniunea social democratilor a inceput la ora 18:30, la o vila de protocol din capitala. Inainte de sedinta, Viorica Dancila a afirmat ca va cere in Comitetul Executiv al PSD un vot pentru excluderea din partid a celor care…

- Presedintele TSD, Gabriel Petrea, care a votat motiunea de cenzura, spune ca vede interes zero pentru reconstructia partidului si pentru imbratisarea unui mesaj european, dar si pentru formarea unei echipe capabile sa castige alegerile de anul viitor. El spune ca opiniile sale si ale colegilor au fost…

- Parlamentarii PSD care au votat moțiunea de cenzura vor fi excluși din partid, declara surse din PSD pentru MEDIAFAX. Cei trei parlamentari care au votat moțiunea sunt președintele PSD tineret Gabriel Petrea, deputatul Marius Bota și senatorul Ion Talpoș.Surse social-democrate au declarat…

- Motiunea de cenzura a picat, in urma anuntului facut de parlamentari, in mod oficial. Din cei 244 de parlamentari care au votat, 238 au votat pentru, ceea ce inseamna ca guvernul condus de Viorica Dancila a picat. ...

- 245 de parlamentari au votat la moțiune, anunța Antena3. Liberalul Rareș Bogdan anunța deja caderea Guvernului Dancila. Urmeaza numararea voturilor. Pentru ca motiunea sa treaca sunt necesare 233 de voturi.„Guvernul a cazut, cred ca moțiunea a trecut și mai cred ca cu o diferența mai mare…

- Parlamentarii PSD Mihaita Gaina si Sorin Bota, care au semnat motiunea de cenzura, au si votat-o in plen. Pe langa ei, si liderul tineretului PSD, Petrea Gabriel, a votat motiunea. Mihaita Gaina este si finul ministrului Agriculturii, Petre Daea, care afirmat dimineata despre acesta ca nu va vota.

- UPDATE, ora 18:12 – Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament. Motiunea, intitulata ‘Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!’, are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR,…

- Textul motiunii de cenzura initiate de catre PNL si semnate de parlamentari din USR, PMP, UDMR, ALDE, Pro Romania, minoritati, dar chiar si PSD a fost dat publicitatii. Motiunea intitulata ”Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!” a fost semnata pana acum de 237 de parlamentari,…