Membrii Congresului american se pregatesc sa paraseasca Washingtonul pentru doua saptamani fara sa fi votat un nou ajutor pentru Ucraina, a carei armata duce o lipsa acuta de munitie pentru a face fata trupelor rusesti, relateaza AFP, citat de news.ro.

Miercuri, intr-o conferinta de presa, seful Camerei Reprezentantilor, republicanul Mike Johnson, a mentionat mai multe scenarii in curs de studiu pentru a progresa in aceasta problema arzatoare, cum ar fi ideea unui imprumut pentru Kiev, in loc de un cec, sau utilizarea activelor inghetate ale oligarhilor rusi. Adica, orice in afara de pachetul…