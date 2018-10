Protestele spontane, interzise Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca orice persoana prezenta la un miting in fata unei cladiri publice si care nu a anuntat in prealabil prezenta la protest poate fi sanctionata. „Admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si, in consecinta, stabileste ca: (...) exista obligatia de declarare prealabila a adunarilor publice, atunci cand adunarile urmeaza sa se desfasoare in piete ori pe caile publice (drum public, parte carosabila si trotuar) sau in alte locuri prevazute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 60/1991, situate in imediata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

