- Bucuresti, 12 oct /Agerpres/ - Judecatoria Sectorului 1 a admis cererea procurorilor privind arestarea preventiva pentru 30 de zile a celor doi protestatari acuzati ca au lovit jandarmi la mitingul din 10 august. Cei doi agresori au fost retinuti joi pentru savarsirea infractiunilor de…

- Doi barbati au fost retinuti, joi, pentru agresarea unor jandarmi la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, anunta Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Cei doi sunt acuzati de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.

- Inca un barbat suspectat de agresarea celor doi jandarmi la mitingul din 10 august din Piata Victoriei a fost retinut dupa ce a fost audiat, joi, la Politia Capitalei. Barbatul este din judetul Teleorman si a fost ridicat de politistii Serviciului Omoruri in dosarul agresarii celor doi jandarmi in timpul…

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 1 au dispus, duminica seara, arestarea pentru 30 de zile a celor doi protestatari acuzați de ultraj și tulburarea liniștii publice, Ionuț Liviu Cojoaca și Claudiu Dobre Mihai. (Cele mai bune oferte laptopuri) Ionuț Liviu Cojoaca și Claudiu Dobre Mihai, in varsta de…

- Judecatorii de la Judecatoria Sectorului 1 au aprobat, duminica seara, cererea procurorilor militari de arestare preventiva a celor doua persoane retinute in cazul agresarii femeii jandarm din Piata Victoriei, de vineri seara.

- In urma audierilor dupa violentele de la protestul din Piata Victoriei, procurorii au dispus, sambata noapte, retinerea a doi barbati, acestia fiind acuzati de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. Vor fi prezentati magistratilor cu propunere de arestare preventiva.

- UPDATE "Dupa efectuarea cercetarii la fata locului, in cauza s-a procedat la efectuarea a numeroase acte de urmarire penala (in principal audieri de persoane si verificari de imagini) in vederea identificarii persoanelor care au participat la savarsirea faptelor mentionate, activitati aflate in derulare…

- Alte 40 de persoane au avut nevoie de asistenta medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violentelor din Piata Victoriei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Un alt jandarm a fost lovit in zona fetei. In total, pana la ora 19.00, 76 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre…