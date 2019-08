Cateva zeci de persoane au venit sa protesteze, sambata dupa-amiaza, in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne. Ei au afisat in apropiere mai multe portrete cu reprezentantii autoritatilor - politicieni si sefi din Jandarmerie - pe care ii considera vinovati pentru violentele de la protestul din 2018 si pentru faptul ca nu a fost rezolvat dosarul "10 august" legat de acele evenimente. Oamenii spera sa se stranga cateva mii, iar dupa ora 18,00 vor pleca in mars spre sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, dupa care se vor indrepta catre Piata…