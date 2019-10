Prosus oferă 6,3 miliarde de dolari pentru platforma de livrări de mâncare online Just Eat Oferta reprezinta prima miscare semnificativa a directorului general Bob van Dijk de la listarea Prosus, care a avut loc luna trecuta, creand o firma tehnica europeana cu o capitalizare de piata 120 de miliarde de dolari, in principal datorita participatiei sale de 31% in gigantul chinez Tencent. In iulie, platforma olandeza de livrari de mancare online Takeaway.com a informat ca este in negocieri pentru preluarea rivalei britanice Just Eat. Van Dijk a declarat ca oferta este in valoare de 4,9 miliarde de lire sterline, o prima de 20% fata de oferta Takeaway, de 594 penny pe actiune,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

