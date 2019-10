Proiectarea autostrăzii Iaşi - Ungheni: un nou termen al licitaţiei Conform unui expert in achizitii publice, consultat de „Ziarul de Iasi" pe tema, masura suspendarii ar fi fost luata pentru ca licitatia sa nu fie anulata in mod automat in SICAP din lipsa de ofertanti. Daca nu ar fi fost suspendata atunci CNAIR ar fi fost nevoita sa ia de la capat intreaga procedura de licitatie, a adaugat expertul. Prin masura suspendarii, legea permite autoritatii contractante sa stabileasca un nou termen de depunere a ofertelor. Totusi, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

