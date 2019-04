Temperaturile incep sa creasca vineri, dupa ce am avut parte de o vreme capricioasa in mai toata tara. Sfarsitul lunii martie a adus temperaturi de vara, dar un val de aer rece a acoperit Romania la debutul lui aprilie. Vremea in tara, vineri, 5 aprilie, va fi predominant frumoasa, gradele urca usor in termometre, primavara instalandu-se hotarat de aceasta data.