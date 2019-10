Prognoza meteo pentru perioada 7-20 octombrie. Vremea se încălzește ușor Meteorologii au emis prognoza meteo pentru perioada 7-20 octombrie. Astfel ca, dupa vremea extrem de rece și ninsori in mai multe zone montane, situația se va indrepta. Potrivit ANM, incepand din 9 octombrie, temperatura va crește pana la 21 de grade, cu ploi slabe, urmand ca pana pe 14 octombrie, temperatura sa ajunga la 25 de grade. Temperaturile minime vor fi scazute in intervalul 7-9 octombrie, cand media lor va fi de 3...5 grade. Crișana In primele doua zile de prognoza, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, cu o medie a temperaturilor maxime de 13 grade. Pe 9 octombrie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

