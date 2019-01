Stiri pe aceeasi tema

- Regiunile Europei afectate de ninsori au avut parte vineri de un moment de respiro, insa meteorologii avertizeaza ca un nou val de precipitatii este asteptat in weekend, relateaza DPA. Autoritatile din domeniul sigurantei au atras atentia ca stratul de zapada care in unele locuri atinge chiar si cativa…

- In Alpi ninge de la mijlocul saptamanii trecute si meteorologii spun ca va continua si in urmatoarele 5 zile. In unele zone s-a acumulat un strat de zapada de un metru si jumatate, iar la peste 2.000 de metri altitudine depaseste trei metri. Cel putin 7 oameni si-au pierdut viata, in Alpi, in Germania,…

- Caderi masive de zapada puternica au ingropat multe parți din Austria și din Germania de Sud O furtuna de iarna de o saptamana a adus in Europa Centrala cantitați masive de zapada, Germania și sudul Austriei fiind stranse cu cele mai mari cantitați. Zapada s-a dovedit mortala pentru o persoana care…

- Peste 6.500 de zboruri au fost intarziate si aproximativ 800 au fost anulate, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor FlightAware. Aeroportul International Dallas-Fort Worth, din Texas, a fost cel mai afectat, cu peste 450 de anulari si 600 de intarzieri. Ploaia, zapada si vantul…

- Autorul atacului din Strasbourg a fost identificat drept Cherif C., un tanar de 29 de ani, nascut in zona dintr-o familie cu origini nord-africane, și care era cunoscut autoritaților pentru infracțiuni care nu au legatura cu terorismul. Totuși, presa franceza scrie ca este posibil ca barbatul sa fi…

- Autoritațile germane fac, joi, percheziții la șase sedii ale Deutsche Bank din Frankfurt intr-un dosar de spalare de bani. Presa scrie ca anchetatorii au deschis dosarul dupa dezvaluirile facute in dosarul Panama Papers. In jur de 170 de criminalisti, procurori si inspectori fiscali au perchezitionat…

- Autoritațile germane au percheziționat, joi, mai multe filiale ale Deutsche Bank AG din orașul german Frankfurt, in urma unor suspiciuni de spalare de bani legate de cazul Panama Papers, relateaza site-ul Bloomberg. Doi angajați ai bancii, in varsta de 46 și respectiv 50 de ani, sunt considerați suspecți…

- Planurile ISIS constau in trimiterea a trei echipe ale Statului Islamic pentru a pregati și pune in aplicare un atac, au confirmat procurorii federali. Potrivit presei germane, operatiunile de securitate care s-au desfasurat pe o perioada de aproximativ un an si-au atins pana la urma scopul,…