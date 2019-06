Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Serbia au decis sa amane pentru joi testul la matematica pentru admiterea la liceu, dupa ce copii ale acestuia au fost gasite circuland printre elevi inaintea examenului ce urma sa aiba loc marti, a declarat ministrul educatiei, Mladen Sarcevic, pentru cotidianul Novosti, transmite…

- Peste 2000 de elevi absolventi de clasa a VIII-a din Alba au sustinut marti prima proba la Evaluarea Nationala 2019, cea scrisa de Limba si literatura romana. Examenul continua abia joi, 20 iunie, cu proba de Matematica. Primele rezultate vor fi cunoscute in 25 iunie, iar cele finale, pe 29 iunie. Ministerul…

- Autoritatile din Serbia au decis sa amane pentru joi testul la matematica pentru admiterea la liceu, dupa ce copii ale acestuia au fost gasite circuland printre elevi inaintea examenului ce urma sa aiba loc ma...

- Autoritatile din Serbia au decis sa amane pentru joi testul la matematica pentru admiterea la liceu, dupa ce copii ale acestuia au fost gasite circuland printre elevi inaintea examenului ce urma sa aiba loc ma...

- Elevii mai au 10 zile la dispozitie sa se pregateasca pentru Evaluarea Nationala, care incepe cu proba scrisa la Limba si Literatura romana, pe 18 iunie si continua cu proba scrisa la Matematica, pe 20 iunie. Pe 21 iunie este proba scrisa pentru Limba si Literatura materna. Evaluarea Nationala este…

- Absolvenții de liceu au susținut astazi prima proba a examenului de Bacalaureat, sesiunea de vara: proba orala la Limba romana. La nivelul județului Gorj, aproximativ 3.000 de elevi vor susține examenul maturitații. Potrivit calendarului de Bacalaureat 2019, examenul oral de Limba romana va continua…

- Ministrul educației, Ecaterina Andronescu, a emis astazi, 13 mai 2019, Ordinul 3995, prin care schimba calendarul admiterii in invațamantul liceal de stat, cu toate ca unele etape ale admiterii sunt deja in desfașurare. Actul normativ nu a fost discutat in prealabil cu niciun partener social. Prin acest…

- Ministerul Educatiei a publicat, joi dupa-amiaza, subiectele primite de elevii de clasa a II-a la proba de Matematica in cadrul Evaluarii Nationale. Notele nu se trec in catalog, dar le vor fi utile elevilor, parintilor si profesorilor in evaluarea cunostintelor acumulatede copii pana acum. Subiectele…