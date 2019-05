Prins conducând mașina deși avea permisul suspendat Un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Radauți a oprit simbata seara pentru control pe DN 17A din comuna Sucevița, autoturismul inmatriculat in strainatate condus de un localnic de 28 de ani, inregistrat de aparatul radar in timp ce rula cu viteza de 117 km/h, pe un sector de drum cu viteza maxima admisa de […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

