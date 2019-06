Principele Radu i-a primit joi seara la Palatul Elisabeta pe principalii realizatori si cei mai importanti sustinatori ai celei de-a 15-a editii a Festivalului International de Film Bucuresti (BIFF), cu aceasta ocazie el exprimandu-si admiratia pentru performanta acestora de a organiza aceasta ''manifestare de prestigiu'', ''din ce in ce mai scumpa si mai greu de dus la capat''. "Sunt, la fel ca si la prima editie a festivalului la care am participat, in admiratia doamnei Dimitriu Chelba pentru performanta de a continua in fiecare an festivalul. Ca orice manifestare…